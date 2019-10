Humberto Acuña, empresario del rubro de la construcción y hermano del líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, viene reclamando el pago de S/12 mil que le adeudan de su liquidación por sus dos gestiones como gobernador regional de Lambayeque (2011-2014 y 2015-2018). Incluso ha pedido la mediación de la Defensoría del Pueblo y no descarta acudir a la vía judicial.

Ante el pedido, el actual gobernador, Anselmo Lozano, señaló que si bien Acuña tiene derecho a su liquidación, en este momento no hay dinero para ese desembolso. Agregó que hay otros exfuncionarios que también reclaman el pago de sus haberes tras cumplir su periodo de trabajo.

“Él (Acuña) debió pagarse cuando estaba en funciones, tenía en sus manos el presupuesto. A mí me deben vacaciones de cuando era alcalde por el distrito La Victoria (Chiclayo) y no estoy mandando documentos para que me paguen”, sostuvo Lozano.

Acuña explicó que son 20 funcionarios a los que se les adeuda más de S/100 mil, por lo que evalúan denunciar a Lozano y aclaró que él no podía pagar su propia liquidación porque va contra la ley.

“Esto es un abuso de autoridad porque no tiene voluntad de pagarnos, eso se tuvo que hacer en el primer mes o a lo mucho el tercero. Si vamos a entablar una acción judicial, que quede claro que es para que se pague a los más de 20 exfuncionarios”, añadió.

El abogado especialista en derecho laboral Guido Jabo Gil explicó que a Acuña le corresponde la liquidación porque está bajo el régimen laboral del DL-276 para funcionarios públicos.

Sabía que

-El monto solicitado por Acuña está dentro del marco de la ley y es el cálculo del pago de sus haberes, de su básico de S/1,500.

-Anselmo Lozano también debe acatar el mandato judicial que repone a un grupo de trabajadores. Indica que no hay dinero para pagarles.