Fiscalía archivó denuncia por tocamientos indebidos contra médico de EsSalud de Chiclayo

La joven Celeste Flores denunció al médico Remigio Cabrejos Carmona, del Hospital Naylamp de EsSalud en Chiclayo, por tocamientos indebidos durante una consulta médica.

El dominical Punto Final hizo pública la denuncia de la joven de 26 años luego de conocerse que la Tercera Fiscalía Provincial Penal, a cargo de María Marlene Custodio Villegas, había desestimado el caso a pesar de las pruebas que probarían la culpabilidad del doctor.

El pasado 18 de mayo de 2018, la contadora Celeste Flores acudió al hospital de EsSalud porque presentaba fuertes mareos que no cesaban. Ahí fue atendida por el médico e 60 años.

Primero, Remigio Cabrejos Carmona le hizo una prueba de aliento, para lo cual le pidió que se acercara a él y soplara. Fue en ese momento que se puso incómoda porque sintió el primer roce cerca de su labio inferior. La respuesta del galeno fue que se tranquilizara porque estaba mareada.

“Me revisa y me dijo sí, tienes flujo. Entonces yo atiné a bajarme de la camilla porque ya me había dado una respuesta. Cuando quiero bajar me coge de la mano izquierda y me dice: falta todavía no te bajes”, contó la denunciante.

La víctima contó que en ese momento lo que debió ser una revisión médica, terminó en agresiones, pues contó que el galeno le introdujo los dedos en sus partes íntimas en varias oportunidades.

Luego de tres días, interpuso una queja en la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) de Chiclayo. Después de dos semanas, recibió llamadas del doctor ofreciéndole disculpas por haber cometido una “conducta inadecuada”.

El dominical difundió un extracto de la grabación de la llamada del propio galeno Remigio Cabrejos Carmona le hizo a la paciente y en el que aceptaba el abuso cometido. "

“Yo le pido las disculpas y excusas necesarias porque ahorita estoy muy abrumado y le pido mil perdones a usted de todo corazón y espero su piedad como ser humano ¿no? Mil perdones ¿ya? Por favor", se oye decir el médico.

Un mes después, la paciente agraviada presentó la denuncia en la comisaría de César Llatas y, luego la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo tomó el caso.

De acuerdo, a la fiscal María Marlene Custodio Villegas las llamadas no tienen validez porque en el diálogo ninguna de las partes especifican el presunto delito tocamientos indebidos.

De acuerdo al dominical, Cabrejos Carmona se defendió de la denuncia señalando, tres puntos: que no pudo tocar a la denunciante porque ella tenia una infección vaginal, que la joven presentaba problemas mentales y que a su edad ya no sentía deseo sexual.

La fiscal creyó en estos puntos, por lo que archivó el caso a fines de diciembre del 2018. Luego, en enero del presente año una fiscalía superior respaldó su decisión sin mayor trámite.

MINISTERIO PÚBLICO RESPONDE

Tras la difusión de esta denuncia, el Ministerio Público de Lambayeque informó que la Tercera Fiscalía Penal de Chiclayo dispuso no formalizar investigación preparatoria por carecer de suficientes elementos de la comisión del delito contra la libertad sexual. No obstante la denunciante interpuso un recurso de elevación de actuados que conforme al código procesal penal permitirá que el caso sea reexaminado cuando se aporten nuevo elementos de convicción.

Finalmente, esta institución precisó que la Oficina Desconcentrada de Control Interno tomó conocimiento del caso y actuará de acuerdo a sus atribuciones.