Exalcalde de Íllimo es enviado a la cárcel a cumplir 18 meses de prisión preventiva

Por: Zonia Custodio



El exalcalde de Íllimo, en la región de Lambayeque, Juan Manuel Cabrera Farroñán, fue enviado a la cárcel. El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios le dictó esta tarde 18 meses de prisión preventiva a él y a uno de presuntos cómplices por el supuesto delito de colusión agravada.

El exburgomaestre, que habría encabezado la red ‘El Tumi de Oro’, y su supuesto cómplice, el exadministrador de la comuna, José Piscoya Fernández, habrían emitido comprobantes de pago de manera irregular por S/500 mil en la ejecución de la obra ‘Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Redes Eléctricas en Media y Baja Tensión de los caseríos de Íllimo y distritos de Lambayeque”.

Este dinero, que supuestamente se le transfería al proveedor de la comuna, William Hilario Rafael Horna, habría sido para pagar dos camionetas destinadas a su uso personal y para supuestamente pagar al posible financista de su campaña: el actual alcalde de Olmos, Willy Serrato.

El juez Leonardo Carrillo, sin embargo, determinó que no se les debe investigar por crimen organizado porque esta ley no se encontraba vigente en 2015, fecha en la que se habrían cometido los supuestos ilícitos. No obstante, indicó que los implicados sí tendrían responsabilidad en los hechos investigados por la Fiscalía.

Para Nélida Sandoval Acosta y William Rafael Horna la sala dispuso comparecencia restrictiva, pero se les impuso el pago de una caución de S/10 mil y S/20 mil, respectivamente.