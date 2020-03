Agente de la comisaría de Familia de Chiclayo (Lambayeque) capturaron hoy al suboficial PNP Victor Alva Díaz, quien es acusado de agredir físicamente e intentar ultrajar sexualmente a su expareja.

Según la denuncia de la víctima, el efectivo policial la citó al departamento donde convivieron por un lapso de 8 meses. En ese lugar, Alva Díaz habría forzado a Amelia Vera Flores a mantener relaciones sexuales.

“Él me cita porque yo ya no quería nada con él. Me llamó por teléfono y ha sido para tener relaciones sexuales. Hemos forcejeado”, dijo la agraviada, quien mostró los rasguños en su cuerpo. Agregó que el policía incluso la apuntó con su arma de fuego; sin embargo, indicó que extrañamente el arma de fuego no fue hallada en el departamento.

En tanto, los familiares de la víctima contaron que el oficial, además, la golpeó ocasionándole una herida grave en la cabeza. La mujer escapó del lugar y acudió a la Comisaría de Familia de Chiclayo, donde se desmayó y la llevaron de emergencia al Hospital Regional.