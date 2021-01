Unos delincuentes ingresaron sigilosamente a una tienda dedica a venta de celulares y se robaron más de 50 mil soles en equipos móviles de alta gama, en la ciudad de Chiclayo (Lambayeque). El propietario señala que es la tercera vez que ingresan a su local.

La madrugada de ayer, una banda de delincuentes rompió los barrotes de la ventana de un establecimiento ubicado en la cuadra 10 de la avenida Balta, para ingresar por un diminuto hueco y apoderarse de varios equipos telefónicos de alta gama, accesorios y laptops valorizados en más de 50 mil soles.

El dueño del negocio, de iniciales M.C.N., indicó que las cámaras de vigilancia detectaron a uno de los malhechores ingresando al local por una ventana que da a la calle Lora y Cordero.

Una vez adentro, el ladrón se apoderó de todos los equipos de valor y los guardó en un maletín para dárselo a su cómplice que lo esperaba en la calle. La víctima indicó que se dieron cuenta de los hechos cuando abrieron el establecimiento y encontraron los mostradores de la tienda totalmente vacíos.

De inmediato, se dio aviso a los agentes de la comisaría César Llatas Castro, quienes constataron el robo y solicitaron la presencia de peritos de criminalística de la División de Investigación Criminal (Dirincri), para obtener las huellas de los delincuentes que dejaron en la zona.

Finalmente, el empresario cuestionó las estrategias de seguridad que la Policía Nacional aplica para salvaguardar a la ciudadanía y a los locales comerciales del centro de la ciudad. “Si bien es cierto hay hasta una docena de policías en una cuadra, ello no sirva de nada si por las noches no hay uno y en la madruga no se patrulla la ciudad”, remarcó.

