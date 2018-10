Lambayeque: Condenan al electo alcalde de Olmos por malversación de fondos

Aún no asume y ya está en aprietos. El Juzgado Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque sentenció a cuatro años de prisión suspendida al electo alcalde del distrito de Olmos, Willy Serrato, por malversación de fondos. Ayer se dio a conocer el adelanto de sentencia que, además, lo inhabilita por ese mismo periodo para ejercer un cargo público y pide el pago de 15 mil soles de reparación civil.

La Fiscalía señala que Serrato utilizó en otros proyectos los 144 mil soles destinados a la creación de un albergue para personas con discapacidad, durante su gestión como alcalde de Olmos (2011-2014).

El reelecto burgomaestre y ex congresista, indicó a Perú21 que la obra no se ejecutó porque pese a que el terreno fue entregado a la Federación de Personas con Discapacidad de Lambayeque el 2006, este grupo no efectuó la inscripción en registros públicos, por lo que la Dirección Regional de Educación destinó el predio a la un colegio primario.

“No se pudo hacer el expediente técnico porque ya no había terreno, fue destinado para un colegio. Ese presupuesto se utilizó para otros proyectos de inversión, como el terminal Santa Rosa, Callejón de Cascajal y Algarrobos”, explicó a este diario.

CONFIADO

Willy Serrato dijo sentirse seguro de que asumirá el 1 de enero porque la ley permite modificar el destino que se debe dar al presupuesto. “A mí no inhabilitan para nada”, dijo. Su abogado, Gino Díaz, en tanto, indicó que esperan la lectura de sentencia, programada para el 25 de octubre, para presentar la apelación.

DATOS

-Willy Serrato, que llegó a la alcaldía con Podemos por el Progreso del Perú (PP), dijo que el Poder Judicial es presionado por sus rivales políticos.



- El también ex congresista afronta 21 procesos e indagaciones por presunta corrupción y lavado de activos.