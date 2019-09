Un nuevo feminicidio se habría registrado en la región Lambayeque en menos de 48 horas. Se trata de una adolescente de 16 años que murió envenenada la noche del lunes en el Hospital Regional.

Según denunció Carlos Cayotopa, padre de la menor, que cursaba el quinto se secundaria, su enamorado, de 21 años, Rogelio Samamé Ramírez, la habría obligado a ingerir sustancias tóxicas. Asimismo, señaló que su hija ya no tenía una relación con este, pero que pese a ello la hostigaba. Trascendió que Samamé sería casado y tendría hijos.

El progenitor de la infortunada dijo, además, que su hija estaba en la casa de Samamé, ubicada en el pueblo joven Nuevo San Lorenzo del distrito de José Leonardo Ortiz, en Chiclayo, cuando se sintió mal. En efecto, en el parte policial se señala que los familiares del sujeto alertaron a la Policía sobre este hecho e indicaron que se trataba de un intento de suicidio, por lo que acudieron al nosocomio. “Aparentemente le dieron una sustancia tóxica. Ella fue llevada al hospital desde la casa de este muchacho sin autorización. Esto se tendrá que esclarecer en la necropsia. Yo he llamado (a ese predio) y me dijeron que mi hija no estaba ahí y que él estaba en Piura”, refirió.

Asimismo, indicó que su hija presenta golpes en diversas partes del cuerpo, al igual que Samamé. “Yo no creo que se haya suicidado. Algo ha pasado. Ella estaba desaparecida desde las 2:00 de la tarde (del lunes)… Ella tuvo paros cardiacos y entró en shock”, refirió.

Samamé, en tanto, permanece detenido por 48 horas en la comisaría de José Leonardo Ortiz por el presunto delito de instigación al suicidio.

DOS FEMINICIDIOS ESTE AÑO

El úmtimo domingo, Flor Flores Huamán, de 18 años, fue asesinada a puñaladas en un hospedaje de la ciudad de Lambayeque, por su enamorado, el vigilante Norbil Álvarez (19), quien tras cometer el crimen se suicidó. La Policía investiga el móvil del asesinato.

El primer feminicidio este año en la región ocurrió el 13 de febrero. Jenny Monteza fue ultimada a golpes en Chiclayo. El principal sospechoso es su pareja, que está prófugo.

DATOS

-La adolescente fue elegida Miss Simpatía 2018 en el distrito chiclayano de La Victoria, donde estaba ubicado su colegio. En una semana iba a entregar su corona.

-Rogelio Samamé fue detenido cerca del Hospital Regional de Lambayeque. Trascendió que tendría denuncias por violencia doméstica. También lo acusan de formatear el celular de la menor para borrar información.

-En 2018 se registraron tres feminicidios en la región Lambayeque y dos casos de tentativa, según el Ministerio de la Mujer. En 2017 hubo cinco asesinatos.