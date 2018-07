Hoy se inicia el juicio oral contra ex alcalde de Chiclayo , Roberto Torres , y otros ocho ex funcionarios municipales y contratistas implicados en el presunto direccionamiento de la obra de pavimentación del casco central de la Ciudad de la Amistad .

El proceso que se desarrollará en el Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios buscará determinar la responsabilidad de la ex autoridad municipal y los ex empleados municipales.

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, a cargo de la investigación, ha solicitado nueve años de prisión contra el ex burgomaestre. Todos ellos vienen siendo procesados por el supuesto delito de colusión.

A Torres está en el penal de Picsi desde octubre del 2014 y enfrenta varios proceso por el caso de la organización criminal Los Limpios de la Corrupción .

A la ex autoridad ahora se le imputa haber postergado en varias oportunidades y sin ninguna justificación el otorgamiento de la buena pro de esta obra, al parecer, para facilitar que el Consorcio Trasatlántico, quien finalmente ejecutó los trabajos, regularice su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores.

Esto para que dicha empresa pueda postular y ganar este concurso tras haberlo negociado previamente con la ex autoridad y sus ex funcionarios.

En este caso se encuentran implicados también el ex gerente general, Ciro Chávez Martos ; el ex gerente de Infraestructura, Carlos Mendoza Oliden ; la ex sub gerente de logística, Mercedes Ramos Suyón, entre otros ex empleados municipales que habrían participado de este delito.

DATOS

Según informó la defensa de la ex autoridad, Tito Esteves, evalúan solicitar la reprogramación de esta actividad.

Torres aún tiene pendiente la resolución del proceso por colusión que se le sigue por haber beneficiado a un contratista para la ejecución de una obra en el pueblo joven San Cristian.