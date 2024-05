Una estudiante universitaria denuncia un serio caso de hostigamiento y acoso sexual cibernético dentro de su propio centro de estudios. A través de varios correos electrónicos, inescrupulosos enviaron fotografías de mujeres desnudas editadas con su rostro. Le crearon un falso perfil de Facebook y lo utilizaron para ofrecer intimidad a cambio de favores económicos en grupos sociales. Esto motivó a que fuera despedida de su trabajo y termine en una profunda depresión.

Todo lo mencionado es lo que está viviendo A.Y.F.CH. (21) desde el pasado 10 de abril. Una alumna de la Universidad Nacional San Agustín (UNSA) de Arequipa que, al mismo tiempo, se dedicaba al modelaje trabajando con diferentes marcas de prendas de vestir muy reconocidas.

Esto también le ayudó a ganar un reciente certamen de belleza del distrito donde vive, Señorita La Joya 2024. Parte del premio fue una laptop que necesitaba para facilitar sus tareas académicas.

INICIO DEL TORMENTO

“El miércoles 10 de abril asisto a clases. Yo voy a las 2 p.m. a la universidad. Tengo mi primer curso. Me retiro de la clase. Vuelvo a mi casa. Regreso a la universidad y estaba de lo más feliz. Unas horas después fueron enviados los correos. Entré en pánico”, cuenta a Perú21.

Fue masivo. Todos los alumnos de la universidad recibieron tres mensajes enviados a las 6:57 p.m., 7:04 p.m. y 8:01 p.m. Todos ellos incluían fotografías íntimas editadas con su rostro, información personal compartida, así como mensajes denigrantes hacia ella.

Mortificada con lo que pasó, presentó la denuncia en la comisaría de Alto Selva Alegre, así como en el Centro de Emergencia Mujer (CM) de la región. “La mirada de las personas era horrible. Intenté seguir con mi vida porque soy actual Miss en la Municipalidad y tenía muchas actividades que cumplir. Por una parte, me olvidé de ello, pero los ataques siguieron llegando”, dice acongojada.

A.Y.F.CH. decidió asistir solo algunos días a clases. No sospechaba de nadie. Las diligencias seguían su curso hasta que recibió una llamada de una persona, identificada como Uber, otro estudiante de la UNSA y dueño de la cuenta que fue utilizada para enviar el material explícito.

“He dejado mi cuenta abierta en la biblioteca de Sociales y ahí habrán usado mi correo”, le explicó. A partir de allí, había suficientes indicios para sospechar que la persona o personas responsables detrás de todo esto eran de la universidad.

MÁS ATAQUES

“El 28 de abril, un perfil extraño pone una publicación en un grupo de Facebook. Esta persona se hace pasar por mí y pone mi número acompañado de mis fotos, ofreciendo servicio sexual a cambio de dinero. Luego de ello me comienzan a llegar mensajes de muchos hombres”, indicó.

El último ataque sucedió el sábado 4 de mayo. A las 6:10 p.m. es enviado un cuarto correo electrónico masivo, pero esta vez el emisor era otra estudiante de nombre Yuliana. El contenido era el mismo, fotografías editadas con mensajes difamatorios y denigrantes.

Días después, la joven Yuliana se comunica con la agraviada y le explica lo mismo que Uber. Esta vez, la denuncia es en la comisaría de Alta Tecnología.

Con ayuda de las cámaras de seguridad se identifica a cinco alumnos que serían los responsables de todo: Kranick Alfredo Pocohuanca Arapa, Carmen Rosa Tejada Quispe, Rubén Octavio Huamani Ccaza, Yudith Huamán Rojas y Yesenia Chevalier Canaza.

Las pruebas son contundentes: coinciden las horas, la computadora donde la alumna Yuliana dejó abierta su cuenta, el historial de páginas visitadas, el registro en correo enviado, entre otros.

RESPUESTAS UNSA Y MIMP

Este diario buscó el pronunciamiento de la UNSA y del Ministerio de la Mujer, quienes están llevando el caso de la estudiante.

El defensor universitario de la UNSA, José Luis Ramos Salinas, indicó que han pedido al CEM que se amplíen las medidas de protección. “Por parte de la universidad, es la Secretaría de Instrucción la única instancia que se aboca a estos temas. Pero, oficialmente, todavía no se les ha indicado ninguna restricción. En tanto, la universidad ha dispuesto que se salvaguarden los videos y las computadoras utilizadas hasta que la Policía de Alta Tecnología las solicite y haga las investigaciones”, dijo.

La abogada Elizabeth Vásquez, vocera del Programa Nacional Aurora del Mimp, precisó que, independientemente del proceso legal, la universidad puede imponer medidas administrativas. “El estatuto de la universidad tiene que prever que aquí hay un hecho claro, que se han utilizado cuentas de correo universitario, una utilización de un bien informático perteneciente a ellos y que habido una cuenta de correo de la cual han sido emitidos estos emails en agravio de la joven. La primera institución que aquí ha tenido que proteger a una víctima de violencia y del uso indebido que se ha hecho sobre los bienes educativos que ellos brindan es la universidad”, enfatizó.

Lo grave del caso es que Secretaría de Instrucción no ha hecho absolutamente nada. “A mí no me pagan lo suficiente para hacer eso. Como soy nuevo, no me hacen caso”, le dijo textualmente el secretario, según contó la estudiante agraviada.

Intentamos contactarnos con Secretaría de Instrucción, pero no hubo respuesta. En tanto, la PNP no puede hacerse cargo de los equipos informáticos hasta que Secretaría de Instrucción no envíe el oficio para que los recojan.

Al cierre de este informe, la agraviada comunicó a Perú21 que los cinco sindicados solo serán cambiados de horario de clases. “Temo por mi vida, yo no soy de aquí, yo soy de La Joya. Yo vivo sola aquí por los estudios. Tengo miedo de que hagan algo más”, sostuvo.

