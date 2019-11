Una mujer denunció ante la Policía de Huamachuco, en La Libertad, haber sido víctima de una singular estafa por parte de dos desconocidos.

Según reveló la agraviada, identificada como Marca Moreno Fernández, dos sujetos llegaron hasta su bodega pidiendo que les compre dos cajas de cervezas por 100 soles pues, uno de ellos, necesitaba el dinero para atender a su hija que se encontraba muy enferma.

Conmovida, Moreno decidió aceptar la propuesta y pagó el monto solicitado por los desconocidos. Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando al vender las botellas a sus clientes, estos se percataron que la cerveza tenía un aspecto y sabor extraño.

Al revisar el contenido con detenimiento, la mujer se dio cuenta de que se trataba de agua con detergente y decidió denunciar el hecho ante los agentes locales, quienes- minutos después- intervinieron la mototaxi en la que los sujetos se trasladaban.

Uno de los estafadores- al verse acorralado por los agentes- le devolvió el dinero a la mujer. No obstante el sujeto aseguró que él no había sido el responsable de este hecho.

“Yo le compré porque me dijo que estaba su hijita de gravedad. Lo mismo me dijo cuando lo cogió el serenazgo, me dijo señora hágalo por mi hijita que está enferma”, manifestó la agraviada.