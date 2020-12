Tras varios días de bloqueo de la Panamericana Norte, a la altura del puente Virú ( La Libertad ), vehículos de carga pesada, ómnibus y autos particulares empezaron a circular sin interrupción, con la finalidad de llegar a sus destinos.

Hasta ese lugar, llegó hoy el congresista Lenin Bazán para pedirles a los manifestantes despejen la vía y permitan el libre tránsito. En ese punto, el parlamentario aseguró que ha coordinado con el Ministerio del Interior para que las fuerzas del orden se replieguen y para evitar enfrentamientos.

También aseguró que existe el compromiso de liberar a los detenidos durante las protestas. “Hay compromisos para que se libere de manera inmediata a todos los detenidos en este proceso de paro agrario, eso se logró y están en ese proceso”, dijo.

El legislador recordó que hasta ahora se debaten 4 propuestas para los trabajadores. Una es de S/ 35 diario, otra de S/ 38 diario, la tercera alternativa es que las empresas paguen S/ 39 al día y una más que es de S/ 46.50 por día.

En tanto, Andy Requejo, presidente del Comité de Lucha de los trabajadores, señaló que sí se habría llegado a una tregua.

“Tenemos el control, tenemos señores la lucha avanzada, inclinada a nuestro favor, aún no la hemos ganado, pero estamos en ello y quiero decirles que no vamos a parar hasta conseguirlo. Esto no es el final, es una tregua, y no para ellos, para nosotros como luchadores”, dijo.

EN VIVO | Luego de 3 días, finalmente la Panamericana Norte fue desbloqueada en la región La Libertad. Cientos de buses inmovilizados en esta vía lograron continuar con su camino luego que trabajadores agrarios dieran una tregua hasta el 26 de diciembre. pic.twitter.com/CGt2MM6eNw — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) December 25, 2020

