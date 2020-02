En calzoncillos, temblando de frío y con carteles colgados en sus cuellos que decían ‘Soy ladrón’, fue el castigo que recibieron dos jóvenes tras ser descubiertos cuando intentaban robar una oveja en el distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, en La Libertad. Ronderos los obligaron a hacer planchas y ranas a punta de latigazos.

Sucedió el último jueves cuando Carliño Iván Iparraguirre Rodríguez (19) y Eligio Baltazar Acevedo (23), fueron atrapados por la Ronda Campesina del centro poblado de Culicanda. Según los justicieros populares, ambos sujetos llegaron en una mototaxi hasta los pastizales y subieron a una oveja a la unidad para robarla.

Sin embargo, ronderos y pobladores los interceptaron para despojarlos de sus prendas hasta dejarlos en calzoncillos. Seguido de eso, los hicieron caminar desde el caserío de Culicanda hasta Yamobamba a punta de latigazos. Ambos intervenidos llevaban colgados en sus cuellos, carteles que decían ‘Soy ladrón de guachos’.

“Es la primera vez, no sé qué me ocurrió. Yo llamé a él (Carliño Iparraguirre), he cometido un error, no sé qué tuve porque yo trabajo en la quebrada del Diablo (mina artesanal). Estoy arrepentido”, repetía Baltazar tras confesar que el hurto fue idea suya y llamó a su amigo mototaxista para trasladar el animal.

Por su parte, Iparraguirre alegó que solo acudió al llamado de su amigo para brindarle un servicio de mototaxi, por el cuál cobraría 20 soles, desconociendo que este robaría el ganado; sin embargo, no supo explicar porque ayudó a cometer el delito.

DUEÑO DE OVEJA

El animal era de propiedad de Leonor Villanueva Asunción y este mismo contó que ante los constantes robos de ganado, decidió esconderse entre los plantones de eucalipto y fue cuando vio a Baltazar sentado cerca al ganado y luego vio llegar al mototaxista, avisando a los ronderos.

“La moto se estacionó cerca a los guachos, quisieron jalar dos, pero como estaban amarrados, solo logró tomar uno. Anteayer ya me había robado uno más grande”, aseveró Villanueva.

Ovejita fue subida a mototaxi para robarla.