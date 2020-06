Agentes de la Policía Nacional intervinieron a dos adolescentes que habrían participado en el asesinato de dos niños de 3 y 5 años de edad en la provincia de Trujillo, región La Libertad.

Los cuerpos de ambos hermanos fueron hallados enterrados en una pendiente de uno de los cerros del centro poblado de Alto Trujillo.

Según el reporte policial, uno de los implicados en el crimen fue llevado al Complejo Policial Alcides Vigo de la urbanización San Andrés. El adolescente narró como ocurrieron los hechos y como acabaron con la vida de los dos hermanitos Samuel y Josué.

“Estoy acá, porque me amenazaron y me obligaron a hacer una cosa mala. De sacar a los niños o a su mamá para que le hagan daño. Sacamos dos niños, en compañía de otro y de ‘Chamaco’. Lo llevamos a la avenida y después para arriba, a las áreas verdes, en una zanja. Le echaron arena y los mataron. Todos los matamos, me obligaron a agarrarla y echarle arena”, señaló el joven de 16 años a las autoridades.

Tras las declaraciones del adolescente, la Policía inició las investigaciones para dar con el paradero de “Chamaco”.

ESCENA DEL CRIMEN

Bajo estrictas medidas de seguridad fue conducido el menor de 16 años hasta la zona donde asesinaron y enterraron a los menores. El recorrido inició desde la vivienda de los niños en el barrio 5E hasta llevarlo a una zona alejada por el 6E.

Luego descendieron hasta la quebrada donde asesinaron a los menores de edad. De acuerdo a las declaraciones del adolescente, a los niños los llevaron tras ofrecerle galletas y pan.

Los moradores de Alto Trujillo pidieron justicia y que se aplique la pena máxima para los asesinos de los dos hermanitos.

