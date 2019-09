Manuel Llempén, gobernador de La Libertad, reveló que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) le dio el visto bueno para que la empresa Odebrecht, vinculada a actos de corrupción, continúe ejecutando los trabajos en la tercera etapa del Proyecto Especial Chavimochic (PECH).

La concesionaria brasilera solo culminaría el 30% de las obras que faltan ejecutar en la presa Palo Redondo, cuyas labores se paralizaron en diciembre de 2016 debido a que se reveló que la compañía pagó sobornos para ganar licitaciones.

“Odebrecht va, esa es la única alternativa con la que nosotros, en dos años y medio, tendríamos la presa Palo Redondo. Ir por otra alternativa, como romper unilateralmente el contrato, nos llevaría mínimo seis años para poder reiniciar las obras”, sostuvo.

Sobre la afirmación de la ministra de Agricultura, Fabiola Muñoz, quien aseguró a inicios de mes que Odebrecht no continuaría con las obras, refirió que ya habló con “la máxima autoridad”, por lo que no se debería debatir sobre lo que se dijo o no en su momento.

Incluso, señaló que ayer presentó ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la adenda que permitirá la continuidad de los trabajos. Este documento sería revisado en una semana y, tras su aprobación, pasaría a la Contraloría para que también le dé el visto bueno. Reiteró que el reinicio de los trabajos permitirá recuperar “los 250 millones de dólares ya invertidos y que están en peligro de perderse”.

El consejero apepista Greco Quiroz, en tanto, criticó a Llempén por no derivar la adenda al Consejo Regional antes de enviarla al MEF y la Contraloría. “Son más de 100 millones de dólares de todos los liberteños que debieron ser autorizados primero por el máximo órgano del Gobierno Regional, que es el Consejo Regional”, manifestó.

Del mismo modo, expresó que es lamentable que el gobernador haya cambiado de parecer sobre Odebrecht, pues refirió que en enero declaró que la región no volvería a trabajar con la empresa.

DATO

-El gerente del Gobierno Regional, William León, recordó que el empresariado apoyó el pedido para que Odebrecht continúe la obra de la presa. Además, señaló que la adenda, una vez que sea aprobada por el MEF y la Contraloría, será llevada al Consejo para pedir que también le den el visto bueno.