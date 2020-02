Una adolescente de 17 años denunció en la Policía que su profesor la ultrajó sexualmente en el distrito de Chugay, en la provincia de Sánchez Carrión, en la sierra de la región La Libertad, y que producto de este ataque quedó embarazada.

De acuerdo con la menor, Ciro Raúl De La Cruz Alayo (30) habría abusado de ella en agosto del año pasado y que producto de este ataque tiene cinco meses de gestación.

Además, narró que el ilícito ocurrió cuando acudió a visitar a su hermano a su casa ubicada en el caserío de Mushit, donde el docente alquilaba un cuarto. Indicó que ese día su maestro la habría tomado a la fuerza y abusó de ella. Asimismo, indicó que este la acosaba constantemente y que le advertía que si contaba sobre sus insinuaciones la desaprobaría en su curso.

“El profesor ha abusado de mí, me agarró a la fuerza. Me fastidiaba en el colegio, me decía que le gustaba, que soy bonita, que él se iba a casar conmigo y que me iba a llevar a su casa. Yo le decía: ¿Qué le pasa?", contó a RPP.

Asimismo, reveló que este también acosaba a sus compañeras del colegio Víctor Raúl Haya de la Torre, en el que había sido contratado temporalmente. "Ha seguido fastidiando a las otras alumnas”, señaló.

Los padres de la adolescente pidieron la intervención de la Unidad de Gestión Educativa (UGEL) de la provincia de Sánchez Carrión para que el denunciado no vuelva a ejercer la docencia.