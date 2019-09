Joel Gilberto Santillán Silva (35), el médico del hospital de Tayabamba, en la provincia de Pataz, que fue detenido el último martes por presuntamente violar a una niña de 8 años cuando este debía examinarla por otro caso de supuesto abuso sexual, no irá a prisión.

El juez de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Juan Palacios Mantilla, le dictó comparecencia con restricciones y el pago de una caución de S/5 mil.

La Fiscalía, que había solicitado nueve meses de cárcel provisional para el galeno, informó que apeló el dictamen y ha formalizado la investigación preparatoria en su contra.

Según había denunciado la madre de la menor, Santillán Silva le pidió que se retire del consultorio para efectuar la revisión a la niña y entrevistarla, pero la ultrajó.

“Él me pide que me retire, que lo espere afuera para que hable con mi niña, porque dice que supuestamente delante de los papás no hablan, que tienen vergüenza”, señaló a América Noticias.

La ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, había exigido la máxima sanción para Santillán Silva.