Ni las propias autoridades liberteñas están a salvo de la criminalidad que se apodera de la región La Libertad. Esta vez el alcalde de Santiago de Cao, Felipe Santiago Cerna García, denunció ante el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de la localidad de Paiján ser víctima de extorsión, ya que viene recibiendo mensajes de WhatsApp donde le exigen un pago de 50 mil soles para no atentar contra su vida ni la integridad de sus familiares.

“Santiago Cerna, alcalde, ya tú sabes que acá en La Libertad todo alcalde paga su protección. Si quieres que a tu familia no le pase nada, vas a tener que colaborarnos con 50 mil soles. Ya te venimos siguiendo varias semanas a ti y a tu familia”, dice una parte del extenso mensaje que recibió de los hampones.

El burgomaestre indicó que no se amilana ante estas amenazas, ya que para enfrentar este tipo de cosas postuló al municipio. “La verdad a mí no me tiembla la mano, no me tiembla nada. Sé que a veces se tiene que ofrendar la vida si es que se quiere acabar con la delincuencia”, sostuvo.

La Policía se encuentra investigando el caso.

Sabía que

El alcalde Felipe Cerna sostuvo que desde antes de ingresar al municipio viene siendo amenazado.

De acuerdo a la Divincri, desde enero a julio de este año se han registrado 964 denuncias por extorsión.

Esta última semana llegaron 50 efectivos más de la Dinoes para intensificar la lucha frontal contra la delincuencia en Trujillo.

VIDEO RECOMENDADO