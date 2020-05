El alcalde provincial de Trujillo, Daniel Marcelo, se mostró en contra de que el Ejecutivo levante la inmovilización social obligatoria por el COVID-19 en La Libertad, pese a que el gobernador Manuel Llempén había manifestado que la región estaba lista para que se suspenda la medida. Ambas autoridades son de Alianza Para el Progreso (APP), partido que lidera César Acuña.

El burgomaestre trujillano, incluso, calificó de “optimista” al titular de la región por pedir que no se extienda esta medida para poder reactivar la economía, pues “tenemos en los alrededores estos focos infecciosos como son los mercados, el transporte” y los mismos hospitales que están a punto de colapsar.

Marcelo, además, recomendó a Llempén “replantear” la lucha contra el coronavirus en este departamento del norte del país y habilitar el colegio Ramón Castilla para internar a los contagiados que no necesitan hospitalización. Consideró que con esta medida se evitaría que estos pacientes que no están graves infecten a sus familiares. “Hay cosas que debemos corregir, por eso creo que no es conveniente levantar (la cuarentena)”, dijo.

Sin embargo, la autoridad edilicia planteó que la emergencia en la región podría ampliarse por unos 10 días, para luego evaluar si la situación ha cambiado.

El Consejo Regional de La Libertad, en tanto, a través de un comunicado, también pidió a las autoridades nacionales ampliar el aislamiento social obligatorio en este departamento.

