En La Libertad, un grupo de ciudadanos del caserío Peña Colorada cargaron por las calles al alcalde de Sanagorán, Mariano Paulo Monzo, en reclamo de una obra paralizada que presuntamente registra irregularidades y que ha despertado la indignación de los residentes del lugar.

Los comuneros de este caserío venían sosteniendo una reunión con el burgomaestre; sin embargo, los ánimos se caldearon cuando presuntamente la autoridad edil habría querido abandonar la reunión que sostenía con los manifestantes, indicó el noticiero TV Perú.

Entonces desde la plaza de Armas del distrito de Sanagorán, los ciudadanos tomaron por la fuerza y cargaron al alcalde Mariano Monso para llevarlo hasta la zona de la obra para que les brinde explicaciones de lo sucedido sobre la obra de riego tecnificado.

Manifestantes cargan a la fuerza a alcalde https://www.tvperu.gob.pe/noticias

Los pocos agentes policiales que se encontraban en ese lugar durante ese momento no pudieron evitar que la autoridad edil fuera arrastrada por la turba de manifestantes.

“Estamos reclamando por los incumplimientos por actas y compromisos que tenemos con el señor alcalde y por eso estamos acá. No es la primera vez, no queremos que la obra se quede como un elefante blanco, un riego tecnificado es una obra de gran envergadura, la empresa cumplió y el alcalde no ha impuesto penalidades, pese a que la obra está inconclusa ”, afirmó uno de los manifestantes.

Ya en el lugar cerca a la obra, en su defensa, el alcalde Paulo Monzo aseguró que se han enviado cartas notariales a la empresa encargada de la obra, y se espera que subsane dichas observaciones. “El lunes deberían estar retomando la obra, caso contrario volveremos a notificar y luego, en todo caso, denunciar”.

Dijo que si es necesario se podrá hacer una denuncia ante el Órgano de Control Institucional, para determinar la responsabilidad.

Los residentes del caserío advirtieron al burgomaestre que si en los próximos días no se reinicia la obra será “castigado” con la ley de rondas campesinas, añadió el matinal.

VIDEO RECOMENDADO

Atacan buses por no pagar cupos en Ica https://www.americatv.com.pe/