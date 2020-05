El alcalde de la provincia de Pacasmayo, Víctor Raúl Cruzado Rivera, realizó una transmisión desde su cuenta de Facebook y confirmó que arrojó positivo para COVID-19. La autoridad pidió licencia de 15 días para guardar cuarentena y luchar contra esta enfermedad: “Desde mi esquina en cuarentena, estaré sumando”.

El burgomaestre detalló que está dentro de ese 80% que no presenta síntomas; sin embargo, decidió guardar cuarentena estrictamente por sus familiares. "Tengo dos hijos en casa a los que deseo abrazar fuertemente, pensé hacerlo al terminar la cuarentena pero lamentablemente tengo que cuidar mi salud”, dijo.

Cruzado agregó que hay disposiciones claras para que la gestión continúe, con la gerencia general y la presencia de la primera regidora, Teresa Matos; además, dijo que estará aportando desde su cuarentena.

“A todos los amigos que están en los centros poblados, en las tranqueras, hay que cuidarnos, no somos inmunes. Soy un hombre de fe y tengo plena convicción de que Dios me cuidará, tengo el alma de mi madre que seguramente me está cuidando desde el cielo y me dice, todavía no te vengas, tienes dos hijos que cuidar”, manifestó.

Autoridad agregó que ya se aprobó entregar un terreno para que se convierta en un centro COVID-19. “A los que están contagiado, las cifras no son las que nos dicen, tengan mucho cuidado, son más los infectados. Les pido que cumplan la cuarentena”, finalizó.

Imported ANS Video id=5cafcb33-8785-4c39-86dc-28fc255123f3

VIDEO RECOMENDADO

Enfermeras de Huaraz paralizan labores

Coronavirus en Perú: enfermeras del hospital de Huaraz suspenden labores por falta de pago