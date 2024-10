La Defensoría pide al MTC mejorar acceso al aeropuerto

El próximo 18 de diciembre se inaugurará el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Si bien fueron instalados los dos puentes modulares provisionales en la avenida Morales Duárez para el ingreso a este, es un vía crucis para quienes conducen hasta este punto, sobre todo para los que vienen del norte o de la zona este, quienes tienen que realizar complicados giros a comparación de quienes vienen del sur.

MIRA: Nueva terminal del Jorge Chávez casi lista para volar

Es por ello que la Defensoría del Pueblo exhortó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a mantener el acceso al nuevo aeropuerto por la avenida Elmer Faucett. “Todo el servicio comercial, aeropuertuario, incluso el turismo está en la avenida Faucett”, dijo José Luis Agüero, administrador adjunto estatal de la Defensoría del Pueblo.

El representante indicó no estar en contra de los desvíos impuestos por el ministerio para el ingreso por la avenida Morales Duárez, sino que solo consideran a las personas que tiene vehículo particular. “Las personas que no tiene vehículo cómo van a llegar a aquí (a Morales Duárez) si en esta zona no hay transporte público, es más, no hay acceso peatonal si es que una persona baja con su maleta. Y las personas que estén dentro, cómo van a salir del aeropuerto, solamente pueden con taxi”, criticó Agüero sobre la accesibilidad al nuevo aeropuerto.

La culminación de la obra del puente Santa Rosa (el futuro y único acceso al aeropuerto) todavía se tiene prevista para 2027, sin embargo, los conductores deberán seguir sufriendo con estas disposiciones del MTC que le están generando un impacto negativo a toda la actividad comercial que se mueve en una avenida tan importante como Faucett.

Agüero advirtió que los puentes baylys tuvieron un costo adicional de S/22 millones, sin embargo, el MTC no dio respuesta sobre esta preocupación.

DATO

·Agüero destacó que la estación de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao, que fue diseñada para facilitar el acceso al aeropuerto, quedaría sin uso adecuado en la avenida Faucett si se implementan los cambios propuestos.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo o por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper ¡Conoce nuestros planes!

VIDEO RECOMENDADO: