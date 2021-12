Una mirada al Perú: Diversas personalidades e intelectuales nos regalan su perspectiva de cómo el Perú llega a los 200 años, qué es lo que hemos aprendido, lo que nos falta aprender y en qué estamos fallando como sociedad. Las últimas elecciones entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo mostraron a flor de piel una profunda polarización, que evidenció nuestras carencias y nuestros desencuentros.

FELIPE ORTIZ DE ZEVALLOS// Economista

“Necesitamos un gobierno probo y calificado”

Ha sido chocante que la conmemoración del Bicentenario de nuestra República se haya iniciado en un año tan traumático como ha sido, lamentablemente, 2021. Hemos sufrido los efectos trágicos de una pandemia extendida, así como una muy grave crisis estatal y política, lo que ha causado ansiedad y depresión. Lo más urgente es reducir la brecha de confianza entre los peruanos, sufrimos una peligrosa fisura en nuestro frágil contrato social que la polarización política no ha hecho sino ampliar.

La pandemia nos ha demostrado lo endeble que es nuestra infraestructura de salud. Y el no haber vuelto a los colegios a tiempo, como los demás países de la región, tendrá un efecto muy adverso en los procesos de aprendizaje. Necesitamos un gobierno probo y calificado para eso.

Y una institucionalidad política que merezca ese nombre. Una característica de nuestra idiosincrasia social es que tenemos una enorme capacidad de resiliencia. Si la esperanza nos traiciona hoy, en vísperas de un nuevo año que será difícil también, hay que tener al menos la fe que, de esta crisis, como de tantas otras que sufrimos en el pasado, vamos a salir. Necesitamos un gobierno que no se dispare a los pies.

MILAGROS CAMPOS// Abogada constitucionalista

“Debemos enfocarnos en ser más tolerantes”

La celebración del bicentenario aún tiene retos pendientes. Entre la expectativa y la realidad, hay una brecha que nos toca ver cómo compensar.

Los temas institucionales importan y están allí. En el 2019 la comisión de reforma política mostraba que había problemas muy agudos en torno a la representación política, y en ese sentido, los partidos políticos eran poco representativos. Habían problemas entre el Legislativo y Ejecutivo.

Tenemos que pensar, también, si el vaso está medio o lleno o medio vacío. El Perú es un país sobrediagnosticado, hace falta medidas que nos conduzcan a una solución. Los problemas no son normativos, los problemas no dependen de si tenemos una nueva Constitución o si modificamos gran parte de ella, la mayoría de los problemas del país están en la gestión. Creería que estamos bastante mejor que hace 200 años. Tenemos que pensar en un reto más grande; enfocarnos en un país más tolerante, que respetemos las opiniones de los unos y los otros. Y que nos pongamos de acuerdo en rechazar aquellos males estructurales que han complicado el desarrollo y la paz en el Perú. Amar al Perú significa ser mejor y crear un futuro para todos y todas.

GILBERTO HUME // Director de Canal N y América Tv

“Quisiera un país donde se premie a los triunfadores”

Amo al Perú porque nací en Tacna, porque mi padre sufrió la época del cautiverio. Porque mis profesores me enseñaron lo que era el amor a la patria y porque en Tacna, todos, desde la escuela, hemos vivido una educación cívica donde te enseñaban ese amor. Este paso al Bicentenario es triste porque te duele que alguien a quien amas no te corresponda. Yo siento que el resto de peruanos no aman a la patria como nosotros la amamos. Entonces, es triste llegar a los 200 años y sentir que no estamos unidos, que no tenemos valores comunes, que los últimos, los peores de la clase, nos gobiernan. Yo me imaginaba los 200 años de otra forma; algo así como cuando eras niño y pensabas en los 21, ya vas a ser ciudadano, vas a tener libreta electoral, vas a gozar de la independencia. Siento que cada día es peor, que cada día retrocedemos. Yo quisiera un país en el cual se premie a los mejores, que se premie a los triunfadores, que se premie a los empresarios que logran ser millonarios, que el suelo esté parejo para que todos podamos progresar, pero no, siempre tiene huecos. Envidiamos a los que ganan, enaltecemos a los perdedores para hacer grandes historias.

MARÍA GUIULFO// Gerente General de Compite Perú

“Pasamos la crisis de los 80, 90, podemos salir de esta”

Llegamos al Bicentenario con avances importantes en materia económica. No obstante, queda pendiente avanzar en lo social (mejorar la salud, reducir brechas de infraestructura, mejorar la educación) . En lo institucional, no se debe de perder la mirada de generar mayor productividad e igualdad de oportunidades en el mediano y largo plazo. Existen brechas de género en los empleos y en los ingresos, que se han agravado por el COVID-19.

En los casos de Educación; por ejemplo, la no reapertura de colegios ha sido un factor que ha hecho que las mujeres tengan que dedicarse al cuidado de los hijos en mayor proporción que antes. Las brechas de infraestructura, según el PNIC, aún son altas (cerca de US$ 100 mil millones), lo que nos pone detrás de países con similar nivel de ingreso per cápita.

En infraestructura pública, las distancias entre la infraestructura de zonas de mayor desarrollo del país con las de menor desarrollo, son muy grandes. Sin embargo, veo el futuro con esperanza, ya que, si pudimos salir de las crisis de los 80, 90, podemos salir ahora también. Para eso, tenemos que hacer un esfuerzo por ponernos de acuerdo, llegar a consensos e impulsar las medidas que se requieren, en lugar de retroceder y borrar todo lo alcanzado hasta ahora.

CARLOS BASOMBRÍO// Ex ministro del Interior

“El Bicentenario nos cogió en el peor momento”

En el Perú han sucedido muchas cosas en los 200 años, muchas cosas positivas, pero con muchas deudas que saldar. Una de ellas, sin duda, la pésima clase política que tenemos y que ahoga los esfuerzos de los peruanos por salir adelante, un problema complicadísimo que venía desde atrás y que se agudizó con el desastre que fue el periodo 2016-2021. Un Congreso obstruccionista trató de derribar a un gobierno y lo logró.

Se desencadenó, por entonces, una crisis muy grave. Pero en el 2020-2021 se complicaron más las cosas, se hicieron mucho más evidentes las falencias del Estado y llegamos a las elecciones con 18 candidatos muy malos. Vivimos una polarización terrible en la segunda vuelta ganada por el señor Castillo y que ha gobernado de manera pésima. Tenemos un problema: hay pésimos nombramientos y una circunstancia de corrupción cercana al presidente muy grave, muy comprometedora.

El año del Bicentenario nos tomó en un pésimo momento y los desafíos son muy grandes. Las cosas no van a cambiar por arte de magia. Será un año muy difícil y los medios de comunicación tendrá un rol importante de fiscalización junto al Ministerio Público.

JORGE YAMAMOTO// Psicólogo social y antropólogo

“La sociedad está sufriendo una crisis moral”

Entrevista a Jorge Yamamoto

El amor por el Perú es un amor profundo y neurótico. Por un lado, están los hermosos paisajes y su hermosa gente. Gente alegre, generosa, extrañamente no envidiosa, que hace las cosas bien y que hace cosas concretas por el bien de nuestro país. Es una paradoja porque hay cosas en las cuales capitalizamos nuestras diferencias, pero en otras cosas terminamos destruyendo nuestras grandes oportunidades. Y dentro de ese amor neurótico, está esa obsesión por mantener ese vínculo y hacer humildemente algo para salvar al país.

Lamentablemente, si analizamos en retrospectiva, los indicadores de salud ciudadana, de madurez republicana, de conciencia y valores, iban poniéndose en alerta roja. A esto se sumó la polarización, la incapacidad de ponerse en el zapato del otro y el desinterés. Eso nos está pasando factura.

La Navidad es una interesante fecha para reflexionar sobre esto. El sentido de la Navidad es una redención, es entender y darnos cuenta que la sociedad está en una crisis moral y necesitamos una salvación, tomar conciencia que ese cambio no va a venir de un meteorito, tiene que venir de cada uno de nosotros. Deberíamos ver qué podemos hacer nosotros para hacer más.

TONY SUCCAR // Músico

“El Perú tiene coraje, honor y fuerza”

Hay mucha división en el país y en el mundo entero. Creo que la pandemia nos ha puesto a prueba. A mí no me gusta meterme en política, pero yo solo puedo decir que puedo sentir la posición de las personas. El trabajo del gobierno debería ser para servir y hay muchas veces ausencia de eso. Ojalá que poco a poco el país se vaya limpiando para que haya más paz .Esa paz que la gente necesita.

No estoy en Perú ahora, pero sí sé, por lo que la gente habla, y siento muchas inquietudes. No hay motivaciones, precisamente, por la corrupción. No sé cuántos presidentes ha habido en los últimos 5 años. En ningún país del mundo pasan cosas así. Mi corazón está con el pueblo, y creo estar enfocado en lo que yo puedo hacer desde mi tribuna, que es darle alegría a la gente a través de la música.

Darle alegría a la gente a través de mis proyectos y siempre inyectar un mensaje de amor. Sé que pase lo que pase, el país es fuerte, su gente es fuerte y no dejará que sea una Venezuela. El Perú tiene coraje, honor, fuerza y patria. Lo veo en el futuro escuchando a toda su gente, veo y quiero un país unido. Creo que el peruano tiene buen corazón. Sí se puede ver un objetivo en común.