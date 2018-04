Por: Nadia Quinteros



Katiuska del Castillo , pareja del ex alcalde de Chiclayo, Roberto Torres , fue sentenciada a un año de prisión suspendida por desobediencia y desacato a la autoridad hace más de tres años. Además, se le impuso el pago de una reparación civil de S/1,000 a favor del Estado. Sin embargo, hasta la fecha solo ha abonado S/50, según un documento del Poder Judicial al que Perú21 tuvo acceso.

La joven fue condenada porque en julio de 2013 se resistió a ser conducida a la comisaría por golpear con su automóvil a una policía motorizada que la intervino.

No obstante, Luis Verona, su abogado, dijo que Del Castillo, apodada ‘La Jefa, no ha cancelado aún dicho monto porque estuvo presa desde octubre de 2014 y debido a que está dedicada a juntar el dinero para pagar los S/20 mil caución que se le impuso, desde que salió de prisión el 31 de octubre de 2017, por el caso ‘Los Limpios de la Corrupción’. Esta red era presuntamente encabezada por el ex burgomaestre.

“Mi patrocinada no ha podido pagar (la reparación civil). Ella está juntando el dinero para completar su caución, porque eso es lo más importante dentro de sus prioridades”, explicó el letrado.

CAUCIÓN TAMBIÉN EN ESPERA

Katiuska del Castillo, del mismo modo, solo ha pagado S/4 mil de los S/20 mil de garantía que determinó el Poder Judicial cuando ordenó su excarcelación.

El plazo que le otorgó el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria fue de 10 días, pero la defensa de ‘La Jefa’ ha solicitado prórrogas. Esta ha argumentado que no tiene dinero y que nadie quiere financiarla.

DATOS

- Katiuska del Castillo fue sentenciada por desobediencia y desacato a la autoridad en diciembre de 2014, a los dos meses de ser recluida en el penal de Chiclayo por el caso ‘Los Limpios de la Corrupción’.



-Es investigada por los presuntos delitos de colusión, asociación ilícita para delinquir, lavado de activos, concusión y cohecho.