Katiuska del Castillo podría enfrentar un juicio por colusión

El Poder Judicial decidirá si Katiuska del Castillo; el ex alcalde de Chiclayo, Roberto Torres, y otros cinco ex funcionarios de la comuna provincial, implicados en el caso 'Los Limpios de la Corrupción' —red criminal presuntamente encabezada por el ex burgomaestre— van a juicio por el presunto delito de colusión en agravio del municipio norteño.

La audiencia de control de acusación, programada para este jueves 9 de noviembre, determinará la posible responsabilidad de los involucrados.

La investigación contra los imputados se inició debido a las supuestas irregularidades que habrían cometido en el proceso para la adjudicación de una obra de mejoramiento en el pueblo joven San Cristian. Del Castillo habría concertado con los exfuncionarios para otorgar los trabajos a una determinada constructora.

Según la versión del colaborador eficaz N° 70-2014, la joven, incluso, habría sido la responsable de la designación de la empresa beneficiada con la buena pro.

Asimismo, durante el allanamiento a su vivienda —tras su captura el 30 de setiembre del 2014— se encontraron documentos en memorias USB relacionados a esta obra.

Por ello, la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo ha solicitado cinco años para la joven; el ex alcalde Torres, quien es su pareja, así como para los otros investigados.

Luego de que del Castillo abandonó el penal el 31 de octubre, en tanto, el Poder Judicial y el Ministerio Público informaron que la joven, conocida como ‘La Jefa’, y los otros siete ex funcionarios de la comuna chiclayana que también recuperaron su libertad, no han sido absueltos de los procesos que se le siguen en su contra.

La muchacha, además, deberá continuar con las investigaciones que se le siguen por los supuestos delitos de asociación ilícita para delinquir, lavado de activos, concusión y otros por colusión relacionados a hechos específicos tras la desacumulación de procesos que ordenó el Poder Judicial contra varios de los investigados de esta red, que se enquistó por casi ocho años en el municipio chiclayano.