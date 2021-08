Karerina Bayona: “Me amedrantan por mi trabajo”

Perdió sus trabajos por cumplir con su labor. La periodista Karerina Bayona, autora de la entrevista que dio inicio a la investigación por apología al terrorismo a Guido Bellido, reveló que fue despedida tras la designación del ahora premier.

¿En qué circunstancia se dio tu salida de InkaVisión?

Yo pedí una semana de descanso. Al volver, después de la designación de Bellido, el productor me dijo que había cambios. Todo sumamente raro. Cuando estaba lista para empezar el programa, ya no me dejaron entrar al set. El dueño del canal se reunió conmigo y personalmente me dijo que ya no podía trabajar, porque temía que Guido Bellido tomara represalias.

¿Cuál fue la justificación que te dieron?

El dueño empezó diciéndome que le habían quitado publicidad. Yo no entendía eso, qué tenía que ver conmigo. Luego, me preguntó si no tenía miedo de Bellido como premier. Le dije que no y me dijo que él sí tenía miedo a las represalias.

¿Cómo era tu contrato con el canal?

No tenía un contrato como tal. Teníamos un acuerdo verbal con el dueño y se me pagaba mensualmente. El programa salía de lunes a viernes. Hacía de todo: era reportera, conductora y editora. Tenía más de un año trabajando con ellos.

¿Qué otras puertas se te han cerrado?

Sucede que el dueño del canal es también el administrador de Exitosa en Cusco. Yo colaboraba como corresponsal y conducía dos programas en la radio. Tampoco tenía contrato, solo colaboraba y recibía un solo pago: el de Inkavisión. Cuando me despidió del canal, me dijo que igual seguiría colaborando en el otro espacio. Pero hoy (ayer) me enteré que también me han sacado de la radio. Fui y no me dejaron hacer el programa. Nadie me dio respuesta. Ha sido humillante, hasta me quitaron el celular de la radio, pensando que me lo iba a quedar.

Nadie debería ser despedido por hacer su trabajo.

Ha sido un despido abusivo y arbitrario. Es un momento complicado. En mi espacio siempre he buscado ser objetiva. Pero, en Cusco, la mayoría de periodistas y medios están contentos con el ascenso de Bellido al poder. He comprado un pleito muy duro. Por hacer mi trabajo, están amedrentándome.

