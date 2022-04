“Queremos justicia. Que no se quede así”, es la voz del pueblo chiclayano que hoy repudia a Juan Antonio Enríquez García (48), quien ha sido procesado y pasará nueve meses en prisión preventiva tras confesar que secuestró y abusó sexualmente de una niña de 3 años. El hecho se produjo en el distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo (Lambayeque).

La exigencia de justicia y reclamo de la sociedad ante un delito que ha puesto en evidencia el peligro que corren los niños y niñas en las calles se ha extendido en todo el país. Sin embargo, desde el día miércoles, los vecinos de José Leonardo Ortiz han ocupado las plazas y calles para solicitar que el hecho no quede impune.

Ante indignación de los ciudadanos, el alcalde de Chiclayo, Marco Gasco, anunció la cancelación de los eventos festivos por el 187° aniversario de la ciudad. Asimismo, tras dictarse la medida de prisión preventiva contra Enríquez García, decenas de manifestantes han buscado ingresar a la sede del Poder Judicial, donde aún permanece, para tomar justicia por sus propias manos.

Protestas en Chiclayo

El miércoles 13 de abril, desde las 7:00 p.m., los ciudadanos se reunieron en el Parque Principal de Chiclayo para protestar con carteles y globos blancos, mientras exigían que las autoridades sean estrictas y tomen sanciones con celeridad.

“Por favor, señor presidente, hoy fue D., de solo tres años; mañana puede ser tu hija. Exigimos justicia (…). Chiclayo, unido, jamás será vencido; el pueblo unido jamás será vencido”, exclamaban las manifestantes según informó el diario La República.

Los manifestantes expresaron su apoyo a la familia de la agraviada e intentaron linchar a secuestrador de niña de 3 años. Incluso, intentaron ingresar a la sede policial donde permanecía, hasta hoy en la mañana, el acusado de violación para poder tomar justicia con sus propias manos.

La vigilia empezó a tornarse violencia cuando los manifestantes intentaron enfrentarse a los agentes policiales para lograr su cometido, llegar hasta donde se encontraba el hoy procesado; sin embargo, fueron detenidos por los efectivos. Al no poder expresar la furia e indignación que sentían, los protestantes se dirigieron hasta la vivienda donde fue hallada la menor de edad e incendiaron el inmueble.

Ministro de Justicia exhorta al MP y al PJ activar el proceso inmediato por secuestro y violación a menor de 3 años en Chiclayo

Violador confesó su crimen

Según el jefe de la II Macrorregión Policial de Lambayeque, general PNP Rafael Ríos Zavala, durante la diligencia se intervino a Juan Antonio Enríquez García (48), quien admitió ser el secuestrador.

Además, cuando se le consultó sobre el paradero de la misma, refirió que la tenía en una casa de la urbanización Santuario, ubicada en el Cercado de la ciudad norteña.

9 meses de prisión preventiva para violador

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Juan Antonio Enríquez García (48) acusado de secuestrar y abusar sexualmente de una menor de 3 años de edad. El hecho se produjo en el distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo (Lambayeque).

La titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de José Leonardo Ortiz, María Vásquez Vásquez, dispuso la medida en atención a un requerimiento del Ministerio Público que acusó a Juan Antonio Enríquez por los delitos de violación sexual y secuestro en agravio de la menor de edad.

Manifestaciones en Chiclayo terminan con detenidos

Tras ser llevado a la sede del Poder Judicial, donde le dictaron nueve meses de prisión preventiva, los ciudadanos chiclayanos buscan llegar hasta Juan Antonio Enríquez García para agredirlo y cumplir con todas las amenazas en su contra, como parte de la impotencia que tienen.

Sin embargo, los agentes policiales han acordonado toda la zona donde se encuentra el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de José Leonardo Ortiz para evitar que los manifestantes generen alteraciones al orden público. Según reportó Canal N, la Policía Nacional aún no ha empleado armas para dispersar a quienes protestan, pero sí han detenido a algunos que ha osado penetrar el cordón de seguridad que han implementado.

Las protestas en contra el hecho iniciaron desde las 9:00 a.m. hora en la que debía iniciar la audiencia de prisión preventiva contra Enríquez García, quien fue llevado a la sede judicial con un importante resguardo policial.

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo indicó a Canal N que si bien hay personas detenidas, la situación no se ha salido de control. Además, resaltaron que están en constante comunicación con la Policía Nacional.

Protesta en Chiclayo continúa

A través de las redes sociales, se ha extendido una cadena de solidaridad para la familia de la niña víctima de secuestro y abuso sexual. Es así que diversas organizaciones se han conectado para realizar plantones y protestas.

Las protestas se realizarán en la Plaza San Martín, de Lima, desde las 4:00 p. m.; en la Catedral de Chiclayo a las 7:00 p. m.; así como en la Catedral de Piura a las 4:00 p. m.

El caso

La Policía capturó el miércoles 13 de abril a Juan Antonio Enríquez García acusado de secuestrar y violar a una niña de 3 años de edad en el distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo (Lambayeque). El hombre estuvo a punto de ser linchado por un enfurecido grupo de personas que exigió justicia para este caso que ha indignado a toda la ciudad.

El secuestro de la menor ocurrió el martes, 12 de abril, cuando ella se encontraba en la esquina de las calles La Despensa y Goicochea, tal como quedó registrado por una cámara de videovigilancia.

En las imágenes se aprecia el momento exacto en que la niña es cargada por un hombre, que se encontraba junto a un vehículo de color celeste, y es subida al asiento del copiloto.

En las próximas horas, la Fiscalía determinará la situación jurídica del acusado. Asimismo, el ministro de Justicia, Félix Chero, exigió que todo el peso de la justicia caiga sobre Enríquez García.

Familiares claman justicia

Los familiares de la menor de tres años secuestrada y ultrajada por Juan Antonio Enríquez García (48), en el distrito de José Leonardo Ortiz, región de Lambayeque, exigen justicia y que no quede impune el caso que ha conmocionado a los residentes de Chiclayo y a nivel nacional.

“Me encuentro destrozada, indignada por lo que le han hecho a mi sobrina. Esto no tiene perdón señores, no tiene perdón. Si pusieran en los zapatos de nosotros, como familiares que estamos destrozados, no lo lograrían entender. Para nosotros es una lamentable desgracia que ha ocurrido en mi familia”, precisó la tía de la menor -cuyo nombre se mantendrá en reserva- en diálogo a RPP Noticias.

Indicó que actualmente la pequeña sigue internada en el hospital de Chiclayo. “Ahorita estoy fuera, no me dejan ingresar. Solamente mi hermana me llamó hoy en la mañana y dijo que la bebe desayunó tranquila y ahorita me imagino que está en recuperación”.

