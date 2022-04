Realizan vigilia por niña de 3 años que fue ultrajada por sujeto en Chiclayo

Padres de familia acompañados de sus hijos se congregaron en la plaza central de Chiclayo para hacer una vigilia con la cual demostraron su solidaridad y apoyo a la niña de 3 años secuestrada y ultrajada por Juan Antonio Enríquez García, quien ya se encuentra recluido en el penal de Picsi.

El grupo de personas exigió justicia y caminó por diversas calles de la ciudad provistos de carteles con mensajes de indignación, globos y velas para demostrar así que comprenden y resguardan a los familiares de la víctima.

Más temprano, a las nueve de la mañana, decenas de manifestantes aguardaron fuera de la sede del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de José Leonardo Ortiz para agredir al denunciado.

Sin embargo, los agentes policiales han acordonado toda la zona donde se encuentra el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de José Leonardo Ortiz para evitar que los manifestantes generen alteraciones al orden público. Según reportó Canal N, la Policía Nacional aún no ha empleado armas para dispersar a quienes protestan, pero sí han detenido a algunos que ha osado penetrar el cordón de seguridad que han implementado.

El caso

La Policía capturó el miércoles 13 de abril a Juan Antonio Enríquez García acusado de secuestrar y violar a una niña de 3 años de edad en el distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo (Lambayeque). El hombre estuvo a punto de ser linchado por un enfurecido grupo de personas que exigió justicia para este caso que ha indignado a toda la ciudad.

El secuestro de la menor ocurrió el martes, 12 de abril, cuando ella se encontraba en la esquina de las calles La Despensa y Goicochea, tal como quedó registrado por una cámara de videovigilancia.

En las imágenes se aprecia el momento exacto en que la niña es cargada por un hombre, que se encontraba junto a un vehículo de color celeste, y es subida al asiento del copiloto.

En las próximas horas, la Fiscalía determinará la situación jurídica del acusado. Asimismo, el ministro de Justicia, Félix Chero, exigió que todo el peso de la justicia caiga sobre Enríquez García.

Familiares claman justicia

Los familiares de la menor de tres años secuestrada y ultrajada por Juan Antonio Enríquez García (48), en el distrito de José Leonardo Ortiz, región de Lambayeque, exigen justicia y que no quede impune el caso que ha conmocionado a los residentes de Chiclayo y a nivel nacional.

“Me encuentro destrozada, indignada por lo que le han hecho a mi sobrina. Esto no tiene perdón señores, no tiene perdón. Si pusieran en los zapatos de nosotros, como familiares que estamos destrozados, no lo lograrían entender. Para nosotros es una lamentable desgracia que ha ocurrido en mi familia”, precisó la tía de la menor -cuyo nombre se mantendrá en reserva- en diálogo a RPP Noticias.

Indicó que actualmente la pequeña sigue internada en el hospital de Chiclayo. “Ahorita estoy fuera, no me dejan ingresar. Solamente mi hermana me llamó hoy en la mañana y dijo que la bebe desayunó tranquila y ahorita me imagino que está en recuperación”.

