El Jurado Electoral Especial (JEE) de Trujillo tiene en la mira al alcalde Elidio Espinoza . La entidad le abrió seis procesos de infracción al burgomaestre provincial porque su gestión habría vulnerado las normas que regulan la publicidad estatal.

Según los informes de fiscalización del JEE , la autoridad habría publicitado su nombre, cargo y el logo de la comuna en paneles y folletos en los que promocionó obras y actividades de la comuna, lo que está prohibido en época electoral.

“La publicidad no cumple con el fundamento de impostergable necesidad, pues dicha información no tiene carácter de indispensable, además de carecer de utilidad pública por no generar provecho o beneficio en la población”, coinciden en señalar los fiscalizadores en sus informes. Asimismo, le dieron tres días de plazo a Elidio Espinoza para que haga sus descargos.

Tres de las observaciones son por la instalación de paneles ubicados en la quinta cuadra del jirón Francisco Pizarro, en pleno centro de la ciudad de Trujillo. En estos difundió obras que ejecutó su administración de 2015 a la fecha. Sin embargo, en ellas se incluyó el nombre del municipio y su logo.

Las otras dos investigaciones, en tanto, se abrieron porque el nombre y cargo del alcalde Elidio Espinoza figuran en estructuras publicitarias ubicadas en la cuadra 7 de la avenida Víctor Larco y otra en el cruce de las avenidas Miraflores con América Norte. La primera da cuenta de la construcción de un hospital de Essalud y la segunda se refiere al número de jóvenes beneficiados por las escuelas deportivas ediles.

La sexta pesquisa se inició por la distribución gratuita de la revista ‘Trujillo’, en la que se difunden las obras de la administración edil. No obstante, se cuestiona que en la publicación se coloque el escudo y el nombre de la comuna.

Elidio Espinoza , en sus descargos ingresados al Jurado, aseguró que “no existe la mínima intención de realizar actos proselitistas con algún partido político” y recordó que en las elecciones de octubre próximo no postulará a ningún cargo.

Sobre los paneles en los que se colocaron sus nombres, dijo que ya ha dispuesto que sean retirados.