Un día después que efectivos de la Policía Nacional hallaran a una bebé recién nacida que fue abandonada por su madre en medio de maizales en la provincia de Huancayo (Junín), se pudo dar con el paradero de la progenitora. Tras su detención fue traslada hasta la comisaría del sector donde se realizarán las investigaciones del caso.

Fueron los efectivos de la comisaría de Chilca quienes dieron con el paradero de la mujer, logrando así detener a quien abandonó a su bebé de cuatro días de nacida.

Según información policial, la mujer identificada como Miriam Hidalgo (34) fue intervenida y detenida en el jirón Brasil, en el distrito de Huancan, por el presunto delito de abandono y exposición al peligro a personas incapaces, siendo trasladada hasta la comisaría del sector para las diligencias correspondientes.

Como se recuerda, la noche del último miércoles la pequeña fue hallada envuelta con pañales y ropón en una chacra. Tras ello fue trasladada al hospital Materno Infantil El Carmen para evaluar su estado de salud.

Fue el agricultor Gregorio Huamán quien se percató de esto y dio aviso a la policía, hallando a la menor junto a una carta escrita a mano donde su madre pedía que la cuidaran.

“Por favor, señora Mariluz, necesito que a mi bebé la cuides porque yo no puedo, porque estoy bien mal. Yo no quiero que le entregues a las autoridades, por favor se lo suplico y al señor Gregorio, yo los conozco, pero ustedes a mí no lo sé”, se leía en el papel.

