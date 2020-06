Tras enterarse que estaba contagiado del mortal coronavirus la risa se le apagó y el miedo lo invadió. Estar infectado con este virus es malo, pero estar enfermo y lejos de tu patria es una pesadilla. Este es el caso de Saúl Evangelista, el conocido payaso ‘Chispita’, natural de Huancayo, Junín, quien se contagió cuando trabajaba en Estados Unidos.

Afortunadamente, tras una estricta cuarentena, remedios caseros con ajos y miel de abeja y medicinas, ‘Chispita’ venció el virus.

Saúl Evangelista contó, que “me dio fiebre, tenía calentura, se me aceleraba la respiración, como si hubiese corrido mucho. Cuando me hice el examen y salió positivo, me puse mal, el coronavirus a veces te mata y no estaba preparado para eso. Estaba muy preocupado por mi familia que se quedó en su natal Huancayo, en la región Junín.

Asimismo, el payasito reveló que, “es complicado acceder a los servicios de salud en los Estados Unidos. No es fácil hacerse el análisis, cuando vas a un hospital te exigen contar con un médico de cabecera. Recorrí cuatro hospitales y no es fácil para los extranjeros acceder a un servicio de salud. En el hospital me atendieron por video llamada y finalmente me hicieron el hisopado nasal. Y la respuesta me la dieron en cinco días. Mientras tanto, me preocupaba y pensaba, si lo tengo ¿qué hago?.

“Me ayudó mucho el jarabe casero de cebolla, kión, ajos, limón y miel, lo hacía hervir y era como un tónico que tomaba tres veces al día. También mordía un diente de ajo y me hacía baños de vapor con eucalipto. En los hospitales de acá (EE.UU) te dan medicamentos para la fiebre”, relato “Chispita”.

Saúl Evangelista recordó, que “estuve catorce días aislado, controlando la fiebre. Gracias a Dios pude batallar con la enfermedad. Ahora siempre estoy con las mascarillas y camino muy distanciado de las personas. No sabes quien tiene el virus, tú ves a alguien sano y puede estar con la enfermedad y te contagia por un estornudo”.

“Chispita” dijo, que extraña a su familia, pero también la comida como la patita de res de su natal Huancayo, el cuy y el cordero.

Tras vencer el virus, el payaso Huancaíno retomó sus actividades en tierras gringas.