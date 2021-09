Desde la madrugada de este jueves unos 400 pobladores del distrito de Río Tambo, en la provincia de Satipo, en Junín, bloquean la carretera marginal a la altura del puente Puerto Ocopa, en el tramo comprendido entre esta localidad y Atalaya. Ellos acatan un paro indefinido convocado por la Central Asháninka de Río Tambo.

Los manifestantes exigen la presencia del Gobernador Regional de Junín, Fernando Orihuela Rojas, y del presidente del Concejo De Ministros Guido Bellido, a fin de instalar una mesa de diálogo para solucionar sus demandas en temas de salud y educación, servicios básicos como energía eléctrica, así como el mejoramiento de las vías de comunicación.

Según informó a este Diario el jefe de la comunidad nativa de Betania, Fermín Meza, no levantarán la medida hasta que las autoridades regionales y de la Presidencia del Consejo de Ministros lleguen a la zona y atiendan sus reclamos.

“Esperamos que las autoridades lleguen, no les vamos a hacer nada, queremos un diálogo de trabajo para la contratación de médicos en los centros de salud, la población no tiene energía eléctrica y demanda el inicio de clases semipresenciales en la zona rural, así como el reinicio de obras paralizadas como un hospital en Puerto Ocopa. Queremos que la red de salud de Puerto Ocopa sea ejecutora porque muchas veces los recursos se quedan en Satipo y no llegan a zonas rurales”, señaló.

También indicó que en el lugar había cientos de vehículos varados y que solo permitirán el paso de unidades en caso de emergencia. Consultados si se habían acercado a la sede del gobierno regional, el dirigente señaló que no tienen recursos económicos para trasladarse hasta la ciudad de Huancayo.

Después del mediodía los manifestantes dialogaron con miembros de la Defensoría del Pueblo, de la fiscalía de Satipo y el alcalde de Río Tambo. Estos informaron que no levantarían la medida de fuerza hasta que lleguen a la zona las autoridades regionales y del Ejecutivo.

Algunos transportistas señalaron que los manifestantes vienen siendo hostiles y violentos. Trascendió que pasadas las 3 de la tarde se encontraban varados dos vehículos cisterna y unas treinta camionetas. Algunos vehículos optaban por retornar a Mazamari.

