Fernando André Yachachín Zevallos, de 26 años, trabaja como portero de un colegio del distrito de Ondores, en J u nín , y desde el 1 de enero ocupará el cargo de alcalde de su comunidad, tras ser elegido en las últimas Elecciones Regionales y Municipales.

“He estado con la humildad de siempre, este es un giro total, de ser un simple ciudadano a ser una autoridad, pero nunca quiero perder la humildad que me caracteriza”, dijo Yachachín Zevallos, quien será el alcalde más joven de su región.

Actualmente, él trabaja como portero en la institución educativa San Juan de Ondores. Está a cargo de la vigilancia del colegio y además hace algunos trabajos de apoyo para la administración.

“Vengo colaborando desde hace 4 años. Me siento muy contento, porque en donde he estado, siempre he mostrado mi responsabilidad en todo lugar donde estaba”, contó en un reportaje del noticiero de ‘Latina’.

Asegura que su edad no será un impedimento para hacer un gobierno transparente y viable.