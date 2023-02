Exgobernador regional de Junín, otrora brazo derecho de Vladimir Cerrón y hasta enero pasado militante de Perú Libre, Fernando Orihuela Rojas acaba de ser denunciado de violencia física y psicológica por su pareja, una mujer de 33 años.

J.J.L. llegó el último lunes hasta la comisaría de Familia de Huancayo, acusando a la exautoridad de haberla golpeado en varias partes del cuerpo en medio de una discusión en los exteriores de la discoteca Taj Majal.

Minutos antes, dentro de ese local nocturno –cuenta la fémina–, había sorprendido a Orihuela en actitud sospechosa con otra mujer. J.J.L. le increpó por la presunta infidelidad y decidieron salir a la calle para aclarar la situación.

“Él me decía que podía hacer con su vida lo que quiera y entonces empezó a agredirme. Yo le dije que se tranquilice, pero nada”, cuenta la denunciante que explica que el exgobernador la agredió con puñetes en los brazos, jalones de cabello, empujones y un puntapié en la pierna.

Todo eso está registrado en la denuncia que entabló en la dependencia policial. El examen médico legista señala que la mujer presenta 19 hematomas.

“Obvio que hay miedo porque la persona a la que estoy enfrentando ha sido una autoridad. Dudé mucho antes de hacer la denuncia, pues no sabía si me iban a apoyar, pero no voy a retirar ninguno de los cargos”, asegura J.J.L.

En 2019, tras la sentencia a Vladimir Cerrón por corrupción, Orihuela lo sucede en el cargo de gobernador de Junín. Tras finalizar su gestión presenta su renuncia a Perú Libre.