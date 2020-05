Sin importarle su salud y la vida de sus familiares, un comerciante mayorista que se encontraba cumpliendo cuarentena por padecer coronavirus celebró el ‘Día de la Madre’ junto a unos 40 parientes, lamentablemente luego falleció. La esposa de la víctima también estaría enferma. La celebración ocurrió en el distrito de Huancán, en la provincia de Huancayo, en Junín.

Según informó el jefe de Epidemiología de la Diresa Junín, Luis Zúñiga Villacrecis, hace unos días el comerciante fue evacuado a una clínica, pero como tenía insuficiencia respiratoria lo trasladaron al hospital Carrión, en donde le brindaron ventilación mecánica. Penosamente, no resistió el virus y murió.

“Este señor, sabiendo que tenía el virus, no respetó el aislamiento. Encima celebró y no sabemos a cuantas personas más habrá contagiado”, dijo con preocupación Luis Zúñiga, aclarando que la víctima, antes de la celebración se sometió a la prueba del covid-19 en una clínica particular de Huancayo, en Junín.

Asimismo, se conoció que la esposa del fallecido también tiene los síntomas de la enfermedad como tos seca, fiebre, dificultad para respirar. “Es una irresponsabilidad total, festejar cuando uno sabe que está con este virus tan contagioso, Ahora estamos tratando de localizar a los contactos de esta víctima para convencerlos a que se realicen la prueba y cumplan con el aislamiento”, precisó el funcionario de la Diresa Junín.

Hasta el momento, son seis personas que dieron positivo al virus y no han cumplido con la cuarentena absoluta, de un mínimo de 14 días. Esto generó un mayor número de contagios.

