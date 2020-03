A once se incrementó el número de personas con coronavirus en la región Junín. Además, se reportó 106 casos sospechosos y a 204 ya se les descartó el contagioso virus, informó el director regional de Salud de Junín, Henry Olivera Changra.

Entre los pacientes sospechosos se encuentra el decano del Colegio Médico en Junín, Wilbert Barzola Huamán.

El galeno Olivera Changra invocó a los once pacientes que han dado positivo a cumplir un estricto aislamiento en sus domicilios, además deben ayudar en la identificación de los familiares directos y amigos con quienes han mantenido contacto, para que se sometan al descarte de coronavirus.

Asimismo, pidió a las familias huancaínas a quedarse en casa y continuar con el aislamiento domiciliario. Y practicar las medidas de higiene dentro del hogar.

DECANO

Otros que sufren por el coronavirus son médicos de hospitales de la región Junín, que se convirtieron en pacientes sospechosos pues están en cuarentena a la espera del resultado de sus análisis, como es el caso de un doctor y una obstetra del hospital Ramiro Prialé, así como también el decano del Colegio Médico en Junín, región IV, Wilbert Barzola Huamán. “Hemos advertido desde el inicio, que hay una dificultad para hacer el diagnóstico rápido en todo el país. Eso dificulta el trabajo del personal de salud, somos varios médicos los que esperamos los resultados”, señaló.

Además, dijo que “los pacientes llegan a la consulta y no mencionan la información completa. No son sinceros e ingresan a las atenciones del hospital. Y no permiten hacer un buen filtro y eso generó que muchos de los colegas estén actualmente como pacientes sospechosos".

Mientras espera el resultado de sus análisis Barzola Huamán se encuentra aislado en su domicilio. “Tengo que cumplir con la norma. Si el resultado sale positivo tendré que acatar estrictamente, pero si sale negativo podré salir en el tiempo que indique el especialista”, manifestó el galeno.

Se supo que, hasta el momento ninguno de los médicos que se han realizado la prueba presenta síntomas graves, por lo que están en cuarentena en sus respectivas viviendas.