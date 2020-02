Minutos de terror vivió el agricultor Líder Quintana Sánchez cuando un pistón de la pala mecánica de su tractor le cercenó tres dedos de su mano izquierda en momentos que trabajaba en una chacra de alcachofas, en la provincia de Concepción, a 18 kilómetros al norte de Huancayo.

Afortunadamente, la rápida acción del agraviado permitió que el personal médico del hospital Daniel Alcides Carrión le reconstruyera los dedos tras una microcirugía.

En horas de la tarde, el campesino continuaba con sus labores en un sembrío de alcachofas a bordo de su tractor, pero una mala maniobra provocó que el pistón de la pala mecánica le arrancara los dedos.

Aterrado por la sangre que emanaba de su mano izquierda Quintana Sánchez se quedó inmóvil por algunos segundos, pero de pronto se recuperó de la impresión, recogió parte de sus tres dedos y fue al hospital. “Yo sufrí este accidente cuando cosechaba alcachofas. Al levantar la pala, el pistón me voló tres dedos. Y aunque me desangraba cogí mis dedos y corrí al centro de salud de Concepción, y ahí me mandaron al hospital Carrión, porque ellos no podían solucionar el problema”, comentó el herido.

De inmediato los familiares de Líder lo evacuaron al hospital Carrión, en donde fue atendido por la médico especialista en microcirugía, Gloria Salas, quien explicó que “tuvimos que anastomosar (unir) las venas, arterias y los nervios para que haya sensibilidad en los dedos. Y en el tercer dedo se hizo un colgajo de avance. Lo bueno es que no paso mucho tiempo después del accidente”.