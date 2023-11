No va más. La periodista Juliana Oxenford usó uno de sus minutos de programa para confirmar que su salida del canal ATV es un hecho, indicando que tanto ella como su productor no seguirán más con el programa ‘Al estilo Juliana’, asegurando además que tiene fecha límite para su estadía en el mencionado medio de comunicación.

“Javier Ávila trabaja por última vez aquí conmigo en siete años porque empezamos en Latina. Quiero decirle con mis palabras y la manera de comunicar las cosas, serles clara, ser clara con ustedes y contarles”, contó la periodista.

“El lunes se nos comunicó a ambos que el canal había decidido ya no contar con nosotros (...) No he sido yo la que he renunciado ni Javier Ávila, nos han dicho que ‘La idea es que no estén en el próximo año, se viene la preventa’”, añadió.

🚨 La periodista Juliana Oxenford (@julianaoxenford) no va más en ATV. El canal ha decidido no renovarle el contrato. "El canal considera, y está en todo su derecho, de tener aquí a un equipo, a una persona, a una conductora que se alinee a lo que el canal quiere", sostuvo. pic.twitter.com/KEx2Kkn7D9 — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) November 25, 2023

En esa línea, no dudó en agradecer a la casa televisiva, además de aclarar la fecha en la cual su programa llegará a su fin.

“Él se va y yo me quedo unos días más y las razones que nos han dado no importa, pero el canal está en todo su derecho (...) la decisión no la tomé yo ni Javier Ávila se los digo ahora, por qué según yo me quedo hasta el 15 (de diciembre)″, indicó Oxenford.

Por otro lado, utilizó sus redes sociales para agradecer a Javier Ávila, su productor y amigo: “Siete años después nos toca despedirnos. Gracias por tu paciencia, por enseñarme tanto, por tu honestidad, por como defiendes la verdad desde esta trinchera que ya no estará pero que siempre recordaremos”, escribió en su cuenta de X (Twitter).

Eres el mejor productor, amigo y persona que he conocido. Siete años después nos toca despedirnos. Gracias por tu paciencia, por enseñarme tanto, por tu honestidad, por como defiendes la verdad desde esta trinchera que ya no estará pero que siempre recordaremos. @avilagutierrez pic.twitter.com/axPogdoRIg — Juliana Oxenford (@julianaoxenford) November 24, 2023