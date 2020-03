En la casa de los Stoessel Flores viajar era una tradición. Europa, Oceanía, Latinoamérica, incluido el Perú en toda su extensión, fueron destinos que visitó desde muy niño, entre las décadas del 70 y 80. “Me hizo comparar nuestro país espectacular con otros que no eran tan espectaculares pero que tenían más turistas que nosotros”, dice.

En el Perú de la década del 90 no había una carrera profesional para seguir Turismo. Eran tiempos del terrorismo y el cólera. “Nadie apostaba un medio por el turismo en este país. Como soy terco, pensé que sí”, evoca. Siguió Administración de Empresas y luego migró a Estados Unidos para especializarse en hoteles, restaurantes y turismo.

Hace 17 años gestó la cadena Casa Andina, que tiene 30 hoteles. También es parte de una sociedad que administra nueve restaurantes, la mayoría en Cusco. Y es columnista de Perú21, donde pueden leerlo los domingos.

Estoy sentado en la recepción del hotel. Se acerca para saludarme y a una distancia prudente, se detiene. Evita estrecharme la mano y saluda verbalmente. Hace un gesto amable con el brazo. Sereno, explica que es parte de la prevención ante la crisis por el coronavirus. Ingresamos a su oficina, se echa gel antibacterial en las manos e invita a hacerlo, y a la vez ofrece una taza de café.

El sector turismo es (y será) uno de los más golpeados por el coronavirus.

Se ha frenado de una forma importante. Sin duda, es un sector bastante afectado y va a estar un poco más afectado. Hemos tenido crisis muy importantes, quizás la última fuerte fue la de Machu Picchu en 2010, cuando se cerró. Un porcentaje muy alto de vacacionistas extranjeros dejó de venir al Perú. O también cuando tuvimos el cólera en los 90. Hoy es difícil tener un horizonte un poco claro. Es una crisis que va a pasar. Ahora toca pensar en cómo hacemos que el país pueda superar la crisis. Lo que está haciendo el Gobierno, claramente, es lo adecuado, que es tomar medidas muy estrictas para frenar el avance del virus. No somos Italia ni España.

¿A Italia cuántos turistas llegan más o menos?

Es una de las grandes potencias turísticas. Si no me equivoco, bordea los 40 millones de turistas.

¿Y en el Perú cuál es la cifra?

Estamos en 4 millones y pico. La diferencia es gigantesca. Lo que ha pasado en Italia es que se ha desbordado por su misma idiosincrasia: cerraron los colegios y universidades, y todo el mundo se fue de parranda. Eso no puede pasar acá. El Perú está en la fase 1 y la idea es mantenernos ahí. Mientras ocurra ello, todos saldremos más rápido de la crisis. Tenemos que pensar en cómo ayudamos las personas y las empresas al Estado para que esto pueda controlarse de la mejor manera en el tiempo más corto. Es una crisis muy fuerte, no se puede tapar el sol con un dedo. Una vez que termine esta crisis, la idea es rápidamente poder regresar a nuestros niveles.

¿Esta crisis trae algo bueno?

Todas las crisis traen cosas interesantes, cosas nuevas, cambian las formas de hacer las cosas. Una de ellas es la higiene. Los peruanos ya no deberíamos soportar que en las instituciones básicas del Estado no se cuente con servicios básicos: ¿cómo es posible que un hospital no tenga agua o jabón? Debemos ser más exigentes con nuestras autoridades. Y los peruanos debemos ser más responsables en cómo manejamos las cosas.

Como cuando vemos, por ejemplo, a varias personas comprando cantidades innecesarias de papel higiénico.

Eso parece broma. Se han confundido de crisis, piensan que es cólera. Sigo sin entenderlo. Lo que se necesita es liderazgo. Lo peor es tomar decisiones apresuradas.

Como ya lo dijimos, las crisis también sacan lo mejor.

Justo vengo de una reunión con líderes del sector. Me ha gustado que muchos ya no estamos pensando en el mal año que vamos a tener sino en cómo vamos a ayudar para solucionar esta crisis.

También nos ayuda a reflexionar sobre el mal uso de los destinos turísticos, que en ciertas ocasiones son saturados y afectados.

Sin lugar a dudas. Pero la mucha afluencia en un destino en el Perú se da no por el número de turistas, sino por el mal manejo de los destinos. Tenemos un número de turistas extranjeros llegando al Perú insignificante. No somos un país turístico, no estamos en el mapa turístico importante. Podríamos ser una potencia turística. Todos somos responsables. Es un problema de infraestructura, modernidad, mal manejo, populismo. El problema del Perú es la mala gestión.

¿Estamos muy lejos de las ligas mayores del turismo?

Tenemos una ventaja gigantesca: en Latinoamérica, a excepción de México, de lejos tenemos los mejores vestigios turísticos. El que nos sigue no tiene ni el 5% de lo que tenemos. Con infraestructura y una buena gestión, podríamos ser una potencia turística mundial, recibir millones de turistas y no solo a Machu Picchu, sino a todo el Perú. Tenemos cosas espectaculares: gastronomía, playas, Andes maravillosos, 58% de selva, vestigios arqueológicos impresionantes. Todo. Solo con una de ellas, Chile tendría más turistas que nosotros.

Y usted ha viajado por casi todo el mundo.

El Perú es casi único. Debería haber un fondo para que todas las autoridades antes de comenzar sus gobiernos puedan visitar otras partes del mundo y entender las cosas que hay que hacer y las que no.

¿Trabajar en el sector turismo tiene un sabor especial?

Para mí es algo fascinante, sobre todo porque es un sector desde donde podemos hacer un cambio importante en el país.

Es uno de los sectores que mueven los países.

Lo es. España salió de su crisis por el turismo. Las crisis son pasajeras. Esta es fuerte, hay que liderarla y aprender de ella. Y por supuesto que salimos de la crisis; más bien, hay que estar preparados para cuando ocurra.

AUTOFICHA

- “Soy Juan Ernesto Stoessel Flores. Mi apellido paterno es de origen suizo, mis tatarabuelos fueron suizos. Nací en Lima y tengo 52 años. Empecé estudiando Administración de Empresas en la Universidad de Lima, y terminé la carrera en Estados Unidos”.

- “En EE.UU. hice las dos carreras que quería: Hospitality Management y Hotel and Restaurant Management. Yo fui el gestor de Casa Andina, hace 17 años. Tenemos 30 hoteles a nivel nacional. Y tengo la cadena de Cusco Restaurants, que son nueve y casi todos en Cusco”.

- “Este año estamos construyendo dos hoteles Casa Andina y vamos a empezar a construir uno más. Dos en Lima y uno en Cusco, pero no se abrirán para 2020. En el plano personal, me gustaría conocer Egipto, varias veces he tenido que cancelar los viajes para ir allá por problemas de seguridad”.