Juan Luis Cipriani, Cardenal de Lima, durante el programa 'Diálogo de fe' de RPP Noticias, se pronunció sobre los gobiernos de Manuel A. Odría y Juan Velasco Alvarado.

Al principio del programa radial, Cipriani hace hincapié que pese a que algunos peruanos califican a Velasco Alvarado como un "mesías", este solo se dedicó a "destrozar" el Perú.

"El general Odría hace muchísimo bien al país. Fue un dictador, pero hizo muy bien a la educación, la ayuda a los pobres y el desarrollo del país. [...] Velasco destrozó el país. Todavía, hoy, algunos que le rinden pleitesía. No se ayudó a los pobres, no se hizo más justicia. Los militares se apropiaron del país. Todo se expropió. No solo la economía, el país entero se paralizó y se desordenó", señaló el cardenal.

Según Juan Luis Cipriani, la historia del país se basa en la aparición de "mesías" que se encargan de "dividir" a los peruanos.

"Parecería que hay un grupo de gente que tiene en el ADN la idea de destruir, destruir a todos los que no piensan como yo. Si hay algún triunfo, debe haber una trampa. Si el país está avanzando, hay algo mal. No se felicita con facilidad al que tiene éxito. Nuestro pueblo es sano y se alimenta de lo que se le dan, lo que leen [...] Siempre vemos mesías y todo el tiempo hay división", resaltó el Cardenal de Lima.