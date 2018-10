Juan José Díaz le saca ventaja a Luis Neyra en Piura

Juan José Díaz , de Región para Todos, sería el virtual alcalde provincial de Piura. Según el 98.46% de las actas procesadas en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el ex congresista le ha sacado ventaja a Luis Neyra, de Fuerza Regional, solo por 785 votos. Aún hay 146 actas que han sido enviadas al Jurado Electoral (JEE) de Piura, las que definirán al ganador.

Ante este panorama, Luis Neyra llegó hoy lunes a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Piura con un grupo de seguidores y denunció un posible fraude electoral. Ello debido a que de acuerdo con el conteo rápido de Ipsos al 100%, él era el ganador con 21.2% sobre un 20.2% de Díaz.

“Invito a todos los militantes a defender los votos, pues estamos recibiendo información de terceras personas, que se pretende torcer la voluntad popular y eso no lo vamos a permitir”, sostuvo.

Juan José Díaz, en tanto, no se ha vuelto a pronunciar al respecto. No obstante, el domingo dijo que iba a esperar los resultados oficiales. También había señalado que si era elegido alcalde “la municipalidad no será de un solo movimiento y se comprometió a convocar a los mejores profesionales “para buscar una Piura bonita y segura”.