Juan José Díaz Dios: “Tengo muchos sueños para Piura”

El ex congresista Juan José Díaz Dios regresa a la arena política en Piura para tentar el sillón municipal de la provincia. Luego de su renuncia a Fuerza Popular durante el último año de su vida parlamentaria, retorna con la invitación del movimiento Región para Todos. Estas son sus propuestas.

¿Cuáles son los principales problemas por resolver en Piura?

Primero hablemos de la inseguridad ciudadana. ‘Piura bonita y segura’ es nuestro eslogan y es que el tema de la seguridad es vital para que no solo los piuranos vivamos tranquilos, sino también para que haya inversión y turismo. Planteamos aprovechar al máximo la tecnología y redoblar el control de cámaras de seguridad, pero no solo en las zonas más peligrosas, sino también en donde transitan los jóvenes o niños, como universidades, institutos y colegios. Vamos a recuperar el principio de autoridad y erradicar, con la ayuda de la Policía, esos fumaderos que hay en algunas zonas.



¿El segundo tema en importancia cuál sería?

Un problema que sabíamos que existía y que hemos comprobado en nuestras caminatas es la falta de agua potable y alcantarillado. No tenemos que ir muy lejos de la ciudad, aquí mismo hay casos lamentables como el que encontramos en el asentamiento humano Javier Heraud. Tocaremos puertas de inversión en estos temas, pero tenemos la experiencia del Congreso, donde gestionamos ante los ministerios y otras instancias, obras para la región. No es posible que la actual gestión de Miranda haya gastado dinero en una obra como Upis Lae que no sirve para nada.



Otro problema en Piura es el recojo de basura. ¿Cómo lo solucionaría?

No podemos quedarnos en un sistema ineficiente como el actual, pues la gente espera que se cumpla con un servicio por el que paga impuestos. No solo se tendrán que adquirir nueva maquinaria, sino hacer un sistema correcto de recolección, para lo cual convocaremos a expertos. Tengo muchos sueños para Piura y uno de ellos es promover el tema del reciclaje y construir una planta de residuos sólidos. Me imagino un futuro con los puentes de Piura iluminados con energía limpia y renovable producida por una de esas plantas.



En caso de ser alcalde, ¿por qué obra quisiera ser recordado?

Yo quisiera que se me recuerde como el alcalde que recuperó el liderazgo, pero no necesariamente por una sola cosa. No todo es cemento y concreto, hay cosas trasversales que se pueden lograr como el reordenamiento de tránsito, la seguridad, el ornato y queremos que Piura recupere su identidad y tenga espacios culturales y nuevamente atraiga al turismo. También queremos reencontrarnos con los vecinos y por eso, saldremos a inspeccionar (con la ayuda de técnicos y expertos) las obras que se tengan que ejecutar. Haremos también sesiones descentralizadas de concejo en diversos sectores de la ciudad, para que la población exprese su inquietud.



Sobre el tema del transporte. ¿Se revisaría la ordenanza municipal del anillo vial?

En un mes será culminado un estudio denominado ‘Plan Maestro de Movilidad Urbana’ que lo realiza la CAF y la Unión Europea, que es una donación de la Cooperación Internacional, que nos dará un diagnóstico real de la situación de Piura, y el cual será expuesto ante las autoridades y el alcalde electo. Aprovecharemos ese estudio para la reestructuración que el sistema de transporte. En cuanto a la ordenanza municipal, desde luego que será revisada, ya que en nuestro concepto no se aplica bien. Hay una ordenanza que se aplica a los vehículos menores, mientras que a los ómnibus que crean el caos en el centro se les deja hacer lo que les da la gana. Hay que restablecer el orden bajo el principio de autoridad.



Piura tiene un problema álgido con el comercio ambulatorio...

Nuevamente vemos la falta de autoridad, pero esta vez acompañada de un tema de corrupción. Vamos a trabajar coordinadamente con los dirigentes de los 13 mercados que tiene Piura para convertirlos en nuestros aliados estratégicos y erradicar de una vez por todas el comercio informal. Está pendiente el tema de la privatización de los mercados y eso lo tenemos que impulsar. Hay un proyecto para tener un estacionamiento para 1,200 vehículos de manera ordenada y eso también tenemos que impulsar.



En la actual gestión hay por lo menos dos casos visibles de corrupción. El ex gerente municipal Constantino Colonna se fue por una denuncia de presunto cobro por obras y existiría una supuesta mafia en fiscalización. ¿Habrá borrón y cuenta nueva?

Desde mi posición de congresista, la lucha contra la corrupción y fiscalización ha sido constante y desde luego que no habrá borrón y cuenta nueva. La Procuraduría deberá hacer su trabajo y fortalecer las Oficinas de Control Interno. Confío en mi equipo, pero si alguno traiciona la confianza dada, tendrá que ser sancionado. Impulsé la sanción de cárcel efectiva en el funcionario público y seguiré esa línea. Funcionario o trabajador que comete un delito, tendrá que ser sancionado administrativamente y denunciado en las instancias judiciales.



Sus críticos y adversarios dicen que usted no se alejó de Fuerza Popular y es el candidato oculto de Keiko Fujimori.

Yo agradezco a Fuerza Popular la oportunidad que me dio para ser congresista y servir a la población. La gente no tiene por qué saberlo, pero he podido salvar la vida de niños que sufrían de leucemia o cáncer y eso fue más satisfactorio que hacer una ley. Pero actualmente no tengo ninguna relación directa o indirecta con ese movimiento. Fuerza Popular no se comportó como yo esperaba cuando fui acusado de algo falso y me atacó, incluso, gente del mismo movimiento porque estaba cerca de una campaña presidencial. No tengo relación alguna con Fuerza Popular y estoy tranquilo con ello.

FICHA:

-Juan José Díaz, de 37 años, nació en Tumbes y llegó a los 16 años a Piura, becado para estudiar Derecho en la Universidad de Piura. Es abogado y realizó una maestría en Derecho Público en esta casa de estudios.

-Fue congresista de Fuerza Popular en el periodo 2011-2016. A inicios de año fue invitado por el movimiento ‘Región para Todos’.

-Al salir del Parlamento, trabajó como docente en la Universidad San Ignacio de Loyola, en un estudio de abogados en Lima y en la oficina de Participación Ciudadana del Congreso.