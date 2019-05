Juan Carrasco, fiscal de Chiclayo, sobre Edwin Oviedo: “Esta no será la única acusación” [ANÁLISIS]

Manuel Rimarachín era un dirigente azucarero que fue asesinado cuando se disponía a programar una huelga contra la administración judicial de Edwin Oviedo .

Así como el expresidente Fujimori tenía al Grupo Colina, Oviedo tenía a Los Wachiturros de Tumán como su brazo armado. Esa organización criminal se encargaba de ejecutar lo que dispusiera el empresario azucarero.

A nosotros se nos pide celeridad, pero una investigación que tiene 40 imputados no es fácil de culminar. No hablamos de un caso de flagrancia sino de hechos de connotación criminal ocurridos en años anteriores. Esta no será la única acusación. Mi despacho investiga también el crimen contra Percy Farro, otro dirigente azucarero opositor a Oviedo, asesinado el 13 de mayo de 2015 cuando iba a convocar a un paro en la empresa Tumán.

Ese homicidio corresponde a una carpeta aparte, pero eventualmente habrá acusación; así como también por los pendientes por robo agravado, fraude y asociación ilícita para delinquir.