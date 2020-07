Un conmovedor video se ha viralizado en Facebook en las últimas horas. En él aparece un joven despidiéndose de los restos de su madre en una ceremonia fúnebre.

En el clip se puede observar al joven bailando marinera, mientras a unos pocos pasos yace el ataúd de su madre. Minutos antes, el joven había realizado el mismo baile en la calle, también con el objetivo de despedirse de su progenitora.

“Aunque me diste la dicha de poder verte solo 1 a 2 segundos, fueron lo suficiente para saber que estás bien y que estás con nosotros. Fuiste la única que me creyó cuando te decía que veía cosas. Y ahora me siento tranquilo y muy feliz de saber que estás sanita y feliz de poder ahora estar con mi abuelita y que puedas recuperar todos los años perdidos con mi abuelito. Aunque siento mucho dolor”, escribió el joven artista en su cuenta de Facebook, sin dar las causas del deceso.

Aunque el ambiente es triste, el diestro joven recibe el aplauso y vivas de los presentes en el funeral. Y es que su baile arrancó lágrimas a todos.

El video fue compartido en Facebook; sin embargo, en las últimas horas ya ha dado su salto a otras redes sociales, como Tik Tok. Puedes verlo a continuación.

Como dicen.. No hay primera sin segunda... Y aunque me diste la dicha de poder verte solo 1 a 2 segundos... Fueron lo... Publicado por Smith Chomba en Sábado, 25 de julio de 2020









