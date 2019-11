Peruano de exportación. Julio Garay Barrios, el joven ayacuchano creador de las galletas contra la anemia Nutri Hierro —ahora: Nutri H— es uno de los cinco privilegiados semifinalistas de la iniciativa ‘Una idea para cambiar la Historia 2019’, realizado por History Channel en Latinoamérica.

Para que la idea de Garay Barrios se convierta en una de las ganadoras del concurso, debe recibir el respaldo del público. Ello puede hacerse a través de ESTE ENLACE . La opción estará disponible hasta el próximo 24 de noviembre.

“Gracias a las buenas referencias del público que ya consume Nutri H, así como a la difusión que hacen los medios de comunicación, estamos llegando cada vez a más personas, quienes luego nos agradecen por la fórmula. Conocer sobre estos casos no solo me llena de alegría y orgullo, también me motiva para seguir trabajando por mi país”, comentó el joven, quien en el 2012 recibió el apoyo de Beca 18 para estudiar en Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.

La innovadora iniciativa de History Channel ha logrado- desde el 2014- reclutar más de 30.00 ideas o proyectos procedentes de 15 países. 25 de ellos han sido premiados con más de US$700.000 en premios.

Cabe destacar que casi una decena de instituciones públicas consideran a las galletas Nutri H como parte de sus planes de acción para combatir la anemia infantil. “En el distrito chalaco de Ventanilla, uno de los primeros que incluyó Nutri H en sus programas de salud para los escolares del distrito, el 78% de los niños participantes en el plan piloto aumentó hasta en 10 puntos sus niveles de hierro en la sangre”, señaló el joven.