No podía creerlo. Flavio Eduardo Valenzuela Pisfil, joven invidente de 20 años, logró ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tras postular hasta en cinco oportunidades.

Bajo la modalidad de personas discapacitadas y con puntaje perfecto, Valenzuela Pisfil consiguió ingresar a la Facultad de Derecho de la 'Decana de América'.

El joven, quien se preparó en la academia Saco Oliveros, culminó sus estudios secundarios en el colegio Luis Braille de Comas.



“Me avisaron que en la academia había jóvenes como yo que se preparaban para la universidad. Allí encontré una excelente comunidad de profesores y estudiantes que me ayudaron a mejorar mi nivel académico y sacar lo mejor de mí”, precisó el flamante cachimbo.

Valenzuela Pisfil, quien demostró ser ejemplo de constancia y disciplina, aseguró que nunca se amilanó ni dejó de creer en sus facultades y eso lo

llevó a conseguir su tan ansiado objetivo.

“Me enteré de la noticia de mi ingreso en mi casa, sentí mucha felicidad, ese día no pude dormir. Nosotros nacemos genios, solo que no lo creemos, por eso hay que creer en nosotros mismos, y si la gente nos discrimina o nos dicen que no podemos, es porque quieren vernos fracasar y no debemos darles el gusto”, resaltó.