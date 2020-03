¡Urgente! Una joven de 24 años pide ayuda para conseguir iloprost, un medicamento indispensable para su tratamiento que le permite respirar, pues sufre de hipertensión pulmonar.

Se trata de Angie Mejía Cardoza, quien acudió a los medios en octubre de 2018 cuando un taxista se llevó accidentalmente su inhalador y un balón portátil luego de que ella saliera de una consulta médica en Lima.

Ahora, desde Piura, vuelve a pedir apoyo, pues sabe bien que es una persona vulnerable frente al coronavirus debido al mal que padece.

“Me estoy quedando sin medicina. Antes, junto con otros pacientes que tienen hipertensión pulmonar, recibíamos una donación desde Chile pero ahora es imposible traer los medicamentos por el cierre de fronteras. EsSalud debería tener esta medicina (iloprost). Nosotros somos pacientes crónicos”, manifestó a Perú21.

Agregó que si bien algunos medicamentos los brinda el seguro, ya lleva más de una semana sin completar su tratamiento: “Me estoy descompensando, van tres veces que me desmayo. Hemos llamado a Essalud y no contestan. No soy el único caso, hay muchos pacientes que requerimos esa medicina por deficiencia pulmonar”.

Para brindar cualquier ayuda puede comunicarse al 923 097 752.

Joven con deficiencia pulmonar pide ayuda para obtener medicinas. (Video: Angie Mejía)