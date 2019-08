Joven de 22 años denuncia que fue drogada y violada por cuatro sujetos en Puerto Maldonado [VIDEO]

Indignante. Una joven de 22 años, identificada con las iniciales M.P.S.L denunció haber sido ultrajada por cuatro sujetos. Los hechos ocurrieron el pasado viernes 16 de agosto en el bar 'Las Quenas', en Puerto Maldonado .

La joven fue abordada por Washintong Figueroa Condori, quien presionó a la joven para ingerir alcohol junto a él y otros tres sujetos. "Media hora recuerdo que habremos tomado y hablado. De ahí no recuerdo más", declaró la joven para el portal regional Telepuerto Noticias. Aparentemente habría sido 'pepeada'.

"Solo recuerdo que me levanté cerca de las cinco de la tarde, desnuda, en el monte cerca a la playa Botafogo", continúa. La joven fue auxiliada por personas que estaban por la zona y luego fue trasladada al hospital, mientras tanto su madre ponía la denuncia en la comisaría de Tambopata. El médico legista confirmó lo que ella temía: "me había lastimado", dijo la joven.

En el lugar de los hechos se encontraron rastros de preservativos y ropa interior masculina. El acusado, Figueroa Condori, fue capturado al día siguiente en el mismo bar, pero fue dejado en libertad (en calidad de citado) por la fiscal. "El pata [Washintong] hasta me ha amenazado", dijo la madre de la joven.

Pero no queda ahí. La joven también denunció que la fiscal la amenazó con no continuar con su caso si ella iba a los medios. "Si tú vas a estar quejándote así en la prensa, el caso se va a anular", detalla la joven. "Cómo no me voy a quejar si no me dicen como va el caso", continúa.