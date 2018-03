José Recoba: "El semaforo nutricional es más informativo que el etiquetado octogonal"

Tras la modificación de la ' Ley de Alimentación Saludable ' por decisión de la Comisión Permanente del Congreso , cuyo objetivo fue que las advertencias de los alimentos y bebidas procesadas ya no sean publicados en sellos (octógonos) rojos, sino a través del denominado “semáforo nutricional” de tres colores. La discusión se ha reiniciado.

Algunos especialistas indican que el octógono es la manera más efectiva de ver los porcentajes del contenido proteico de cada alimentos, sin embargo sus detractores comentan que el 'semáforo nutritivo' es más eficiente por su corta y directa información.

En ese sentido, conversamos con José Recoba, reconocido médico-cirujano pediatra para que nos brinde su percepción de este connotado tema.

¿Qué opinión le genera la gran discusión que se ha presentado a raíz del cambio de los sellos rojos que llevan los alimentos procesados por los 'semáforos nutricionales'?

​-Creo que hay un problema de prioridades en nuestro sistema de salud. El Ministerio de Salud y el Estado no pueden estar priorizando este tema frente a los dos casos de sarampión en el Callao y Puno que se han presentado en un contexto de temas relacionados a la salud.



¿Cree que es un tema que debe ser dejado de lado?

-Al contrario, nunca debe ser excluido ya que el tema del etiquetado es importante pero hay un tema de trasfondo detrás de solo 'un simple etiquetado'.

Debemos tener en cuenta que este nuevo etiquetado sugiere que las advertencias tengan las denominaciones relacionados a los colores como rojo es alto, amarillo es medio y verde es bajo. ¿Cuál es la estrategia detrás de toda esta modificación?

-Esta modificación -la verdad- es totalmente correcta ya que si hablamos desde una perspectiva informativa, el usuario sabrá directamente si el alimento es bueno o malo. El sistema octogonal te puede generar dudas pues con porcentajes no siempre es bueno informar ya que el consumidor no sabe detalles.

¿No cree que colocar solo palabras como alto, medio o bajo puede ser muy básico para personas que quieren saber qué contiene tal alimento o producto?

Creo que la cuestión es bien simple. El consumidor recibirá la información con mucha más facilidad y su capacidad de decisión será más rápida pues si tú lees una etiqueta con alto contenido grasas, no lo vas a comer. Es una cuestión bastante lógica y fácil.

Si hablamos de eficiencia del semáforo nutricional, qué otros beneficios nos podría traer.

-La información de un producto es clara y creo que este el principal beneficio de esta modificación. Por ejemplo, este cambio puede traer consigo una dieta bastante clara de lo que cualquier persona puede consumir. Si este semáforo, va acompañado de unas recomendaciones o alimentos con ciertas características, podemos apoyar a la dieta de la gente de a pie, que eso es otro tema de trasfondo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS ) presenta informaciones sobre la obesidad en diversos países del mundo, uno de ellos es el Perú, donde las personas con obesidad leve van en aumento. ¿Este semáforo puede beneficiarnos en luchar contra los malos hábitos alimenticios?

-Definitivamente, los hábitos alimenticios están relacionados con el consumo de alimentos y productos industrializados. El 80% de la dieta del peruano está compuesto por harinas, grasas y alimentos afines. Entonces, el etiquetado debería añadir los beneficios o productos que tiene cada producto. No es nada difícil.

El octágono tiene un problema bastante previsible y es que si a una bebida gaseosa le quitan dos gramos de azúcar, prácticamente no sería dañino para la salud. Y por ello, ya no advertiría en el etiquetado y no sería informado. ¿Esto genera un problema?

-Absolutamente de acuerdo, el octógono tiene este problema y hasta se pueden manipular algunas cifras o gramos para señalar que una gaseosa no es 'tan' dañina. Los niños podrían decir que tomar gaseosa es bueno.

¿Es necesaria la anulación que solicitan varios especialistas médicos y políticos ante esta modificación de la 'Ley de Alimentación Saludable'?

- El ´'semáforo nutricional' es más informativo que el etiquetado octogonal, eso en definitiva. No es necesario una anulación pero los temas de trasfondo son la responsabilidad de informar lo que es malo y bueno de manera clara. Con esto, el usuario puede hacer y deshacer de cualquier forma.