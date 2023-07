¿Te imaginas cómo te sentirías si estuvieras en tu casa, con tu familia, y, de pronto, entran delincuentes a secuestrarlos a todos, los separan, los venden y en un accidente pierdes las extremidades? Esto fue lo que le ocurrió a Jorgito, un monito pichico que vivía entre los árboles de Iquitos, que perdió sus manos como consecuencia del tráfico de animales.

“Un caso muy triste es el de Jorgito, que fue víctima del tráfico ilegal. Estuvo en una casa como mascota y sus manos quedaron atrapadas entre las patas de la mecedora, lo pisaron y ahí fue donde perdió ambas manitos”, indicó Javier Velásquez, director del Centro de Rescate Amazónico (CREA) de Iquitos.

Después de este devastador suceso, el monito fue rescatado y llevado a este refugio, donde vive actualmente. Javier contó a Perú21 que la recuperación de este primate fue bastante lenta e incluso en un momento pensaron que no tendría la suerte de sobrevivir y, en caso de hacerlo, no iba a poder convivir con otros ejemplares de su especie. Gracias a un paciente trabajo y mucho esfuerzo de diversos profesionales, sus cuidadores lograron la hazaña: Jorgito se recuperó.

“Pensábamos que no podría integrarse con otros de su especie porque como siempre hay peleas entre ellos y él no tenía cómo defenderse. Sin embargo, logramos insertarlo en una manada de pichicos y él ya tiene protección de esta manada, lo cual es bastante favorable. Todavía no sabemos si va a poder sobrevivir en la naturaleza, pero vamos a hacer el intento”, resaltó Javier.

Además. señaló que sus condiciones han mejorado notablemente desde que llegó: “Estamos haciendo todos los esfuerzos para que gane peso, se le nota más saludable, más activo. En compañía de los demás de su especie, se le nota más juguetón”.

Javier Velásquez, director de CREA. (Foto: Iris Mariscal)





También hizo un llamado a quienes desean comprar o les atraen los animales silvestres, y pidió la ayuda de todos para acabar con el calvario de estas especies tan vulnerables. “Por favor, recuerden que los animales del bosque no son mascotas. Ellos necesitan estar en la naturaleza. El hecho de que estén como mascotas genera mucho sufrimiento en las especies”, sostuvo.





ESTADÍSTICA PARA LLORAR

El tráfico ilegal de animales no solo causa incesante sufrimiento en los animales y lesiones irreparables, también genera que disminuya la cantidad de ejemplares y contribuye a la desaparición de especies en peligro de extinción.

Las entidades y organizaciones encargadas de proteger el medioambiente también revelaron una alarmante estadística que debería terminar de abrirnos los ojos sobre este tema. Nueve de cada 10 animales retirados de la selva, se mueren. ¿Y si fueran miembros tu familia, te quedarías de brazos cruzados? Es momento de ayudar a conservar la fauna.

“Se calcula que cada 10 animales extraídos del bosque, solo uno logra sobrevivir Ayudemos a que la fauna silvestre sea conservada y protegida. “Si amas al Perú, cuida sus especies y no te conviertas en un cómplice de esta tortura”, indica el director de CREA.

Avión solidario con destino a la ansiada libertad

Las organizaciones que buscan proteger a los animales necesitan mucho dinero para poder costear los gastos de veterinarios, medicamentos, alimentación balanceada y otros cuidados que necesitan los animales que han sido rescatados. Muchas veces no se logra recolectar los montos necesarios y eso dificulta la recuperación de las especies y no permite que se ayude a más ejemplares heridos, mutilados, como el monito Jorgito, o en situación de vulnerabilidad.

Cientos de animales necesitan ser trasladados a Lima para atención especializada y luego deben volver a viajar a otras regiones para su reinserción en la naturaleza. Evidentemente, esto tiene costos elevados que muchas veces no se puede cubrir. La aerolínea Latam tiene una iniciativa llamada ‘Avión Solidario’ para brinda pasajes sin costo a los animales que requieran ser tratados en otras regiones. Junto a ellos van sus veterinarios.

Hace unos días, el 26 de junio, también se lanzó el programa SOSelva, que además de Latam, reúne a otras organizaciones: Unidos por los animales - UPA, Profonanpe, Sernanp, Consecuencias de Proyecto Prevenir, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y Apeco. El objetivo es fortalecer y promover acciones estratégicas en el marco del rescate y la conservación de la Amazonía peruana.

En diálogo con Perú21, Manuel van Oordt, CEO de Latam Airlines Perú, sostuvo que “es un programa de emergencia para contribuir en el rescate de la Amazonía. A través del Avión Solidario, UPA puede rescatar a los animales que están fuera de sus hábitat natural, llevarlos a un centro de rescate, donde los readapten y vuelvan a ser llevados a la Amazonía. Hasta ahora hemos trasladado a más de 400 especies”.

En otro momento, dijo que actualmente, están trabajando con instituciones de la selva, pero si existieran organizaciones animalistas en la sierra o en otras regiones, también se podría ampliar su radio de acción.





Dónde denunciar:

Serfor cuenta con la aplicación “Alerta Serfor”, que permite hacer denuncias de tráfico ilícito de vida silvestre en línea (https://appweb.serfor.gob.pe/alertaserfor/) o enviar un mensaje al número WhatsApp : 947 588 269.

También puedes hacerlo en la Dirección de Medioambiente de la Policía Nacional, comunicándote al teléfono 964 809 122 o a los correos electrónicos dirmeamb.divctiprn@policia.gob.pe o dirin.sipol.dirmeamb@policia.gob.pe.

Si te encuentras en Iquitos, puedes mandar un mensaje de WhatsApp al: 929 970 825, número proporcionado por el Gobierno Regional de Loreto.

Debemos evitar que el comercio ilegal de animales silvestres siga generando sufrimiento y acabando con la fauna peruana. Si conoces quién vende animales, denúncialo ante las autoridades. No seas cómplice de muertes, mutilaciones y extinción de especies.

