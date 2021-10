La startup de telecomunicaciones WOW Perú, de la mano del futbolista Jefferson Farfán, entregará internet de alta velocidad 100% fibra óptica a por lo menos dos colegios en todas las zonas del Perú donde ingrese la compañía, dijo Rodrigo Arosemena, gerente general de la empresa que llega al país con una visión social.

El inicio de las operaciones de la startup en Perú generó mucha expectativa gracias a una alianza con Jefferson Farfán. Por medio de un desafío en redes sociales conocido como el #RetoWow, el “10 de la calle” fue capaz de cobrar un córner y correr tan rápido que anotó el gol él mismo. Con esta hazaña, WOW se comprometió a poner internet gratis en por lo menos dos colegios de cada zona donde ingrese, para demostrar que su servicio 100% fibra óptica es tan veloz como la “foquita”.

Lima, Ica, Pisco, Paracas, Nazca, Marcona, Chincha y Andahuaylas son las primeras ciudades donde su servicio está disponible y donde habilitará internet gratuito para dos colegios de cada zona. “Mientras incorporemos más lugares, beneficiaremos a más instituciones educativas”, agregó Arosemena.

“La idea es apoyar a los colegios con mayores necesidades, ya sean de primaria o secundaria. Nuestro compromiso es con el país, intentando cada día llegar al mayor número de personas para acortar esa brecha digital que nos aleja del mundo. El propósito de WOW incluye la idea de mejorar la vida de las personas dándoles acceso al internet más rápido del país a partir de la mejor tecnología posible”, explicó el ejecutivo.

Jefferson Farfán, el futbolista del seleccionado peruano, aceptó el reto porque beneficiará a los colegios más necesitados. En estos tiempos quedó evidenciado que miles de centros educativos requieren tener internet de buena calidad para que profesores y alumnos cumplan sus metas.

WOW irrumpió en el mercado peruano con una visión social, ofreciendo los servicios de internet 100% fibra óptica y telefonía fija. “Estamos ya preparando productos y servicios adicionales sobre la fibra óptica que pronto lanzaremos al mercado peruano”, explicó Arosemena, quien consideró que el mercado de internet fijo de alta velocidad está muy poco desarrollado y la demanda está bastante insatisfecha.

“Nos encontramos en plena expansión en diferentes lugares del país. Hemos realizado una inversión en el desarrollo de nuestra red y lo seguiremos haciendo para llevar a los peruanos el mejor internet de alta velocidad. Son varias las ventajas que ofrecemos: somos una de las pocas empresas que ofrece la tecnología FTTH (Fiber To The Home), no cobramos nada por la instalación y la realizamos en un plazo de 24 horas desde que el cliente adquiere el servicio”, finalizó Arosemena.

